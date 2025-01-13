Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Крещенские купания под угрозой: погода может испортить планы верующих
Как разогрев риса может стать причиной отравления
Редкий янтарь с иголками доисторической сосны обнаружили под Калининградом
Пшеничная мука для дачи: как сделать почву плодородной
Важные советы для тех, кто продает свой автомобиль
Сколько часов спать, чтобы скинуть лишние килограммы?
Нашествие китайских авто: что будет с российским рынком машин в 2025 году?
Как правильно комбинировать кардио и силовые тренировки
Важный знак: кошка прижимает голову к твёрдой поверхности

Действительно ли криотерапия способствует сжиганию жира?

1:37
Моя семья » Красота и стиль

Криотерапия — это процедура, при которой тело подвергается кратковременному воздействию экстремально низких температур. Считается, что холод активирует метаболизм и способствует сжиганию жира. Процедура включает использование специальной криокамеры или локальное воздействие на проблемные зоны. Давайте разбёремся, действительно ли криотерапия способствует похудению.

Похудение
Фото: Freepik by jcomp
Похудение

Механизм действия

При контакте с холодом организм начинает активнее работать, чтобы поддерживать температуру тела. Это стимулирует метаболизм и сжигание калорий. Дополнительно активируется бурый жир, который отвечает за теплообмен и энергообеспечение.

Реальная эффективность

Криотерапия действительно может помочь ускорить метаболизм, но ее эффект на похудение ограничен. Для достижения заметных результатов процедура должна сочетаться с правильным питанием и физической активностью. Исследования подтверждают, что регулярное использование криотерапии может улучшить тонус кожи и уменьшить воспаления, но сама по себе она не заменит полноценный подход к похудению.

Потенциальные риски

Холодные процедуры могут быть противопоказаны людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями или чувствительностью к низким температурам. Перед началом курса криотерапии важно проконсультироваться с врачом.

Криотерапия — это дополнительный инструмент для улучшения внешнего вида и активации метаболизма. Однако для устойчивого результата важны комплексный подход и здоровый образ жизни.

Уточнения

Криотерапия физиотерапевтическая процедура, основанная на кратковременном контакте кожного покрова тела с охлажденным до температуры -130°С газом.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Сейчас читают
Убираем пигментные пятна и улучшает текстуру кожи: секрет пилинга
Красота и стиль
Убираем пигментные пятна и улучшает текстуру кожи: секрет пилинга Аудио 
Александр Ревва раскрыл самый быстрый способ похудения после Нового года
Шоу-бизнес
Александр Ревва раскрыл самый быстрый способ похудения после Нового года Аудио 
Дочь Меладзе закрыла убыточный ресторан в Москве с долгом в десятки миллионов рублей
Шоу-бизнес
Дочь Меладзе закрыла убыточный ресторан в Москве с долгом в десятки миллионов рублей Аудио 
Популярное
5 деталей, которые превращают обычную квартиру в дизайнерский шедевр

Используйте натуральные материалы: например, подоконник из мрамора или элементы из дерева, которые добавят изюминку.

5 деталей, которые превращают обычную квартиру в дизайнерский шедевр
Александр Ревва раскрыл самый быстрый способ похудения после Нового года
Александр Ревва раскрыл самый быстрый способ похудения после Нового года
Нажмите это перед включением стиральной машины и счета за электроэнергию сократятся втрое
5 растений, которые нельзя подкармливать золой
Правительство РФ обратило внимание на экологическую катастрофу в Тамани и Крыму Любовь Степушова Нагатинская набережная: новый центр притяжения для жителей и туристов Игорь Буккер Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин
Дочь Игоря Николаева в карикатуре на отца рассказала о его требованиях
Убираем пигментные пятна и улучшает текстуру кожи: секрет пилинга
Нежная творожная запеканка: простой рецепт для семейного чаепития
Нежная творожная запеканка: простой рецепт для семейного чаепития
Последние материалы
Редкий янтарь с иголками доисторической сосны обнаружили под Калининградом
Пшеничная мука для дачи: как сделать почву плодородной
Важные советы для тех, кто продает свой автомобиль
Сколько часов спать, чтобы скинуть лишние килограммы?
Нашествие китайских авто: что будет с российским рынком машин в 2025 году?
Как правильно комбинировать кардио и силовые тренировки
Важный знак: кошка прижимает голову к твёрдой поверхности
Действительно ли криотерапия способствует сжиганию жира?
Скрытые жемчужины Греции — куда поехать в 2025 году
Звёздное шоу — наблюдаем за Венерой, Юпитером и Марсом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.