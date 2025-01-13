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Хотите здоровую кожу? Узнайте, какие витамины для этого нужны

2:47
Моя семья » Красота и стиль

Все знают, что красота начинается изнутри. Но что это на самом деле означает? Даже если вы регулярно ухаживаете за кожей, используете маски и кремы, без нужных витаминов и микроэлементов этот уход не даст долговременного эффекта. Правильное питание, качественный сон и полезные привычки — вот что действительно влияет на наш внешний вид.

витамин D
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
витамин D

Что такое "витамины красоты"

Существует целая группа витаминов, которые считаются важными для красоты кожи, волос и ногтей. Это витамины группы B, витамин С, медь, цинк и L-цистеин. Каждый из этих компонентов играет свою роль, и дефицит любого из них может сказаться на внешности.

Витамины группы B

Эти водорастворимые вещества — настоящие помощники для вашего организма. Они укрепляют иммунитет, поддерживают нервную систему, способствуют нормальной энергии и правильному строению клеток. Особенно важно их влияние на здоровье кожи, волос и ногтей. Среди них есть витамины B1, B2, B3, B5, B6, B7 (биотин) и B12.

  1. Витамин C. Не только укрепляет иммунитет, но и участвует в окислительно-восстановительных процессах. Он поддерживает здоровье сосудов и костей, а также действует как антиоксидант, защищая клетки от повреждений.
  2. Медь. Этот элемент важен не только для функционирования многих органов, но и для синтеза коллагена, который делает кожу упругой. Медь также влияет на состояние волос, ведь её дефицит приводит к их ломкости и тусклости.
  3. Цинк. Он необходим для иммунной системы и участвует в регенерации кожи. Цинк также помогает предотвратить выпадение волос, и его дефицит может вызвать воспаления на коже.
  4. L-цистеин. Аминокислота, которая необходима для синтеза коллагена и кератина. Она замедляет выпадение волос и улучшает состояние кожи и ногтей. Также L-цистеин помогает очищать организм от токсинов.

Где найти "витамины красоты"

Множество из этих веществ можно получить через питание. Мясо, свежие овощи, фрукты, молочные продукты и злаковые — всё это источники витаминов и минералов.

Однако есть один важный момент: даже если вы следите за рационом, существует ряд факторов, которые мешают организму усваивать полезные вещества. Курение, алкоголь, фастфуд и высокие физические нагрузки — всё это может снизить эффективность усвоения витаминов.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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