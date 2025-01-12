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Убираем пигментные пятна и улучшает текстуру кожи: секрет пилинга

1:55
Моя семья » Красота и стиль

Выбирая подходящую процедуру для кожи, многие обращаются к инъекциям или аппаратным методикам. Но есть ещё один незаменимый инструмент — пилинг. Почему его часто выбирают косметологи? Всё просто: пилинги решают сразу несколько задач, от поверхностного обновления до глубокого восстановления кожи, при этом улучшают её текстуру, цвет и общее состояние. Но когда же пилинг действительно нужен?

Маска для лица
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Маска для лица

Показания для пилинга

  1. Неравномерный тон кожи и пигментация. Если кожа тусклая, с пигментными пятнами или неравномерным тоном, пилинг будет отличным решением. Он эффективно осветляет пигментацию и помогает вернуть коже здоровый, сияющий вид.
  2. Проблемы с текстурой кожи. Мелкие морщинки, рубцы после акне или утолщение кожи (гиперкератоз) — все эти проблемы пилинги решают за счёт стимуляции обновления клеток. Результат — более гладкая и ровная кожа.
  3. Глубокое очищение. Если ваша кожа нуждается в очищении от загрязнений и мертвых клеток, пилинг помогает мягко удалить верхний слой эпидермиса, создавая пространство для обновленных клеток.
  4. Подготовка к инъекциям и аппаратным методикам. Пилинг также прекрасно подготавливает кожу к более глубоким процедурам. Он очищает и освежает, что усиливает эффект инъекций и аппаратных методик.

В чём секрет популярности пилинга

Пилинг — это универсальная процедура, подходящая для большинства типов кожи. Он помогает не только улучшить внешний вид, но и решает более сложные проблемы, такие как неровный тон или старение. Если вы хотите быстро обновить кожу или подготовить её к более серьезным вмешательствам, пилинг станет отличным выбором.

Уточнения

Пилинг (от англ. peel — «скоблить», «снимать шелуху») или эксфолиация (от англ. exfoliation) в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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