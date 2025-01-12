Убираем пигментные пятна и улучшает текстуру кожи: секрет пилинга

Выбирая подходящую процедуру для кожи, многие обращаются к инъекциям или аппаратным методикам. Но есть ещё один незаменимый инструмент — пилинг. Почему его часто выбирают косметологи? Всё просто: пилинги решают сразу несколько задач, от поверхностного обновления до глубокого восстановления кожи, при этом улучшают её текстуру, цвет и общее состояние. Но когда же пилинг действительно нужен?
Пилинг — это универсальная процедура, подходящая для большинства типов кожи. Он помогает не только улучшить внешний вид, но и решает более сложные проблемы, такие как неровный тон или старение. Если вы хотите быстро обновить кожу или подготовить её к более серьезным вмешательствам, пилинг станет отличным выбором.
Пилинг (от англ. peel — «скоблить», «снимать шелуху») или эксфолиация (от англ. exfoliation) в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.
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