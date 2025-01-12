Ваши волосы теряют объём? Как понять, что происходит

1:56 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Согласитесь, когда волосы начинают выпадать, это вызывает настоящую тревогу. Особенно если вы заметили, что прическа стала менее густой, а пробор — шире обычного. Но что на самом деле стоит за этим процессом? Выпадение волос — не всегда признак болезни, и важно понять, что происходит с вашими локонами, прежде чем паниковать.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Девушка держит волосы

Жизненный цикл волос

На нашей голове растет около 100 000 волос, и каждый из них проходит несколько этапов жизни. Эти фазы называются анаген (активный рост), катаген (переходный этап) и телоген (покой). В норме каждый волос находится на разных стадиях, что и объясняет постепенное выпадение волос, которое мы наблюдаем ежедневно.

Сколько волос можно терять

Ежедневная потеря до 100 волос — это нормальное явление. Несмотря на то что кажется, что это много, выпадение происходит равномерно, как мозаика, и не сказывается на объеме прически. Однако стоит обратить внимание на то, как часто вы замечаете выпавшие волосы, а также их состояние. Если их количество на расческе, подушке или в сливе увеличилось, это повод задуматься.

Когда беспокоиться

Некоторые признаки могут указывать на проблемы с волосами. Например, если волосы стали тоньше и реже в области пробора, а сам пробор заметно расширился, это может быть сигналом. Также стоит обратить внимание на состояние стержня волос: если они стали ломкими, тусклыми или потеряли блеск, возможно, причина кроется не только в неправильном уходе, но и в гормональном дисбалансе.

Самостоятельно поставить диагноз сложно, и в таких случаях лучше обратиться к специалисту. Врач-дерматолог или трихолог поможет выяснить причину выпадения и назначить необходимое лечение.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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