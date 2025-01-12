Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Без снега не страшно: как сохранить растения в зимний период
Зачем нужны красно-синие мигалки на столбах вдоль трасс
Фирменный салат с курицей и апельсином: удивите гостей новым вкусом
Почему российские продукты становятся трендом в Китае
Не только шоколад и конфеты: эти проодукты — главные враги зубов
Как сделать котлеты нежными? Узнайте секрет правильного фарша
Как избавиться от конденсата на окнах: 6 простых методов
Антивозрастной уход за кожей: как меняются потребности и что должно быть в вашем креме
Составлен антирейтинг авиакомпаний по версии AirHelp

Ваши волосы теряют объём? Как понять, что происходит

1:56
Моя семья » Красота и стиль

Согласитесь, когда волосы начинают выпадать, это вызывает настоящую тревогу. Особенно если вы заметили, что прическа стала менее густой, а пробор — шире обычного. Но что на самом деле стоит за этим процессом? Выпадение волос — не всегда признак болезни, и важно понять, что происходит с вашими локонами, прежде чем паниковать.

Девушка держит волосы
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Девушка держит волосы

Жизненный цикл волос

На нашей голове растет около 100 000 волос, и каждый из них проходит несколько этапов жизни. Эти фазы называются анаген (активный рост), катаген (переходный этап) и телоген (покой). В норме каждый волос находится на разных стадиях, что и объясняет постепенное выпадение волос, которое мы наблюдаем ежедневно.

Сколько волос можно терять

Ежедневная потеря до 100 волос — это нормальное явление. Несмотря на то что кажется, что это много, выпадение происходит равномерно, как мозаика, и не сказывается на объеме прически. Однако стоит обратить внимание на то, как часто вы замечаете выпавшие волосы, а также их состояние. Если их количество на расческе, подушке или в сливе увеличилось, это повод задуматься.

Когда беспокоиться

Некоторые признаки могут указывать на проблемы с волосами. Например, если волосы стали тоньше и реже в области пробора, а сам пробор заметно расширился, это может быть сигналом. Также стоит обратить внимание на состояние стержня волос: если они стали ломкими, тусклыми или потеряли блеск, возможно, причина кроется не только в неправильном уходе, но и в гормональном дисбалансе.

Самостоятельно поставить диагноз сложно, и в таких случаях лучше обратиться к специалисту. Врач-дерматолог или трихолог поможет выяснить причину выпадения и назначить необходимое лечение.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Кинолог назвал 3 худшие породы собак для дома
Домашние животные
Кинолог назвал 3 худшие породы собак для дома Аудио 
Сигналы, что пора менять ремень ГРМ: не дайте машине сломаться
Авто
Сигналы, что пора менять ремень ГРМ: не дайте машине сломаться Аудио 
Американский рынок отказывается от чёрных металлов и алюминия из России
Экономика и бизнес
Американский рынок отказывается от чёрных металлов и алюминия из России Аудио 
Популярное
Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля

Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.

Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
Сигналы, что пора менять ремень ГРМ: не дайте машине сломаться
Для похудения достаточно лишь одного — ходить пешком
Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова
Американский рынок отказывается от чёрных металлов и алюминия из России
Этот тест доказал, какое масло лучше защищает двигатель
С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации
С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации
Последние материалы
Составлен антирейтинг авиакомпаний по версии AirHelp
Антивозрастной уход за кожей: как меняются потребности и что должно быть в вашем креме
Качаем спину и шею по 5 минут в день: лучшее упражнение на укрепление трапеции
Илон Маск заявил об исчерпании данных для обучения ИИ
Три кораблекрушения и один кот: невероятная судьба Сэма
Друзья Евгении Добровольской рассказали о последней встрече с актрисой
Ваши волосы теряют объём? Как понять, что происходит
Снятие ареста с квартиры: что важно знать владельцу
Как добавить хлеб в фарш, чтобы котлеты стали нежными
Враг в вашем доме: как справиться с пылью и аллергенами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.