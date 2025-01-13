Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Генетический след: как наследственность провоцирует атипичную депрессию
Рассказываем, как собрать чемодан так, чтобы всё уместилось
Учёные выяснили, почему справлять малую нужду в душе полезно для мужчин
Как правильно наказывать собаку? Делайте только так
Росстат сравнил зарплаты мужчин и женщин в России: результат удивляет
Ошибки при приготовлении грибного супа: чего избегать
Красный, зелёный, синий: что означает цвет антифриза
Шура призвал Губина не твердить в каждом интервью, что он больной
Секрет плодородной почвы без усилий: зачем зимой сыпать муку на снег

Секреты эффективного похудения, о которых вы не знали

2:09
Моя семья » Красота и стиль

Похудение кажется простым: правильное питание, тренировки и все, и вес уйдет. Но на практике все не так просто. Вы худеете медленно, теряете мышцы вместо жира или вообще не видите результата. В чем же причина? Оказывается, есть несколько факторов, которые мешают процессу, и их стоит учитывать, чтобы худеть эффективно.

Талия
Фото: flickr.com by Charlotte Astrid, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Талия

Состояние сосудов и похудение

Жировая ткань состоит из адипоцитов — клеток, которые могут сильно растягиваться. Внутри этих клеток содержатся липиды (жиры), которые важны для множества процессов в организме, включая усвоение витаминов и передачу сигналов в мозг. Однако когда адипоциты растягиваются, они могут пережимать капилляры, затрудняя процесс выхода липидов в кровь. В результате жиры не могут «покинуть» клетки так легко, как нужно, что замедляет процесс сжигания жира.

Как воспаление влияет на процесс похудения

Когда адипоциты растягиваются, они начинают «задыхаться» из-за нарушенного кровоснабжения. Это вызывает воспаление, которое запускает иммунную реакцию. В ответ на воспаление в организме начинают активно работать нейтрофилы, Т-лимфоциты и лейкоциты. Это делает кровь более вязкой и еще больше усугубляет проблему.

Кроме того, повышается уровень активных форм кислорода, что повреждает эндотелий — внутреннюю выстилку сосудов, которая регулирует их работу. Нарушение микроциркуляции приводит к еще большему затруднению в перераспределении жиров и замедляет процесс похудения.

Как помочь сосудам

Если вы хотите ускорить процесс похудения, необходимо помочь своим сосудам и капиллярам. Одним из эффективных способов является улучшение микроциркуляции и поддержка сосудов с помощью специального питания, массажа и регулярной физической активности. Это поможет не только нормализовать обмен веществ, но и улучшить кровообращение в тканях, что важно для сжигания жира.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Научные объяснения: почему долгожители не являются примерами для подражания
Здоровье
Научные объяснения: почему долгожители не являются примерами для подражания Аудио 
Как убрать желтизну с ванны за полчаса: простой способ
Недвижимость
Как убрать желтизну с ванны за полчаса: простой способ Аудио 
Что не любит морковь? Ошибки, из-за которых можно потерять урожай
Садоводство, цветоводство
Что не любит морковь? Ошибки, из-за которых можно потерять урожай Аудио 
Популярное
С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации

В России с 1 февраля 2025 года возможна дополнительная индексация пенсий в случае, если уровень инфляции превысит прогнозируемые показатели.

С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации
Что не любит морковь? Ошибки, из-за которых можно потерять урожай
Что не любит морковь? Ошибки, из-за которых можно потерять урожай
Научные объяснения: почему долгожители не являются примерами для подражания
На сколько подешевеет недвижимость в России? Ожидаемые изменения на рынке
Для кого и почему принц Уэльский стал королём Карлом Игорь Буккер Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова
Живая изгородь своими руками: три идеальных растения для дачи
Лучшие сорта томатов для 2025 года: топ-5 для вашего сада»
Аккумулятор перестал держать заряд: узнайте, что делать
Аккумулятор перестал держать заряд: узнайте, что делать
Последние материалы
США в три раза увеличили закупки российского шоколада в 2024 году
Вкуснейшее кокосовое печенье своими руками. Быстрый и лёгкий рецепт
Кошка часто просится на улицу? Вот что делать хозяину
S7 Airlines улучшает расписание для полётов из Москвы в Ашхабат
Рассказываем, как правильно хранить новогодние украшения
Роддом в космосе: раскрыта загадка голубых пузырей
Открытая спина: секрет как носить бюстгальтер с любым платьем
Серый, белый или чёрный: какой цвет автомобиля выбрать
Ногти на ногах: зачем они нам нужны на самом деле?
Избранница Дурова каждый раз перед сном загадывает себе бриллианты, сумки Birkin и Mercedes 
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.