Почему волосы теряют густоту? Это могут быть гормоны и болезни

Многие женщины подтверждают, что их настроение и самооценка напрямую зависят от состояния волос. Когда локоны выглядят здоровыми и блестящими, мы чувствуем себя уверенно и привлекательно. Но если волосы становятся ломкими, сухими или начинают выпадать, это порой становится причиной неуверенности.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Сушка волос

Что влияет на состояние волос и как поддержать их красоту

Гормональный фон

Волосяные фолликулы очень чувствительны к колебаниям гормонов, и любые изменения в их уровне могут повлиять на состояние волос. Вот несколько ключевых факторов.

Андрогены. Эти гормоны регулируют рост волос на голове и теле. Если уровень андрогенов повышен или клетки фолликулов становятся к ним слишком чувствительными, волосы начинают истончаться и выпадать.

Эстрогены. Они влияют на фазу роста волос. Повышенный уровень эстрогенов удлиняет фазу активного роста, а снижение — приводит к чрезмерному выпадению волос.

Гормоны щитовидной железы. Недостаток этих гормонов может вызвать тусклость и ломкость волос, а их избыток — истончение и выпадение. Также они отвечают за рост волос и их структуру.

Другие гормоны, такие как инсулин, мелатонин и пролактин, тоже играют важную роль в здоровье волос. Если проблема с выпадением связана с гормональным дисбалансом, то без медицинского вмешательства не обойтись.

Заболевания и лекарства

Иногда волосы начинают выпадать как следствие перенесённых болезней. Например, после гриппа или пневмонии волосы могут стать менее густыми, а процесс восстановления может занять несколько месяцев. Также заболевания кожи, такие как псориаз или экзема, и заболевания кишечника могут повлиять на состояние волос. Важно помнить, что некоторые препараты, например, для лечения гипертонии или артрита, могут вызывать побочные эффекты, включая потерю волос. Уход за волосами

Не стоит забывать, что правильный уход тоже играет немаловажную роль. Шампуни с агрессивными моющими средствами могут сделать волосы жесткими и тусклыми. Чтобы этого избежать, выбирайте средства с кондиционирующими компонентами или используйте кондиционер отдельно.

Советы по уходу

Подбирайте шампуни без агрессивных ПАВ, которые не пересушат волосы.

Регулярно увлажняйте волосы с помощью масок и масел.

Не забывайте защищать волосы от воздействия высоких температур при укладке.

Что делать, если волосы начинают выпадать

Если проблемы с волосами носят системный характер и связаны с гормональными изменениями или заболеваниями, важно проконсультироваться с врачом. Лечение должно быть комплексным и под наблюдением специалиста. Не стоит откладывать визит к трихологу, если выпадение волос стало заметным.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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