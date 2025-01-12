Не ошибитесь с оттенком: румяна для вашего типа кожи и волос

Румяна — это обязательный элемент завершенного макияжа. Но как не ошибиться при выборе оттенка, чтобы он идеально подошел именно вам? Мы обратились к опытному визажисту Ларисе Гуляевой, чтобы узнать, как подобрать румяна по тону кожи и цвету волос.
Главное правило при выборе румян — это ориентироваться на естественный цвет румянца кожи. Не стоит щипать кожу в надежде получить тот самый оттенок. Лариса Гуляева советует обратить внимание на цвет слизистых, например, на внутреннюю сторону губы. Это поможет вам точно подобрать оттенок, который подойдет именно вам.
Еще один важный момент — это цвет ваших волос.
"Девушкам стоит учитывать не только оттенок кожи, но и цвет волос", — говорит эксперт.
Например:
Выбор румян для девушек с рыжими волосами может стать настоящим испытанием. Но есть одно простое решение — золотистые румяна, которые отлично подойдут как для натуральных, так и для окрашенных рыжих волос.
Кроме цвета волос, важно также учитывать оттенок кожи. Если у вас светлая кожа, но темные волосы, можно смело выбирать светло-розовые румяна. Для темных волос и оливковой кожи идеально подойдут румяна с коричневатым оттенком или красным пигментом.
Финиш румян также играет немалую роль. Для дневного макияжа лучше всего подходят матовые или сатиновые румяна, а вот для вечернего макияжа — можно выбрать глянцевые.
Румяна — косметическое средство для наведения румянца на щеках.
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