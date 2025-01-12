Не ошибитесь с оттенком: румяна для вашего типа кожи и волос

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Румяна — это обязательный элемент завершенного макияжа. Но как не ошибиться при выборе оттенка, чтобы он идеально подошел именно вам? Мы обратились к опытному визажисту Ларисе Гуляевой, чтобы узнать, как подобрать румяна по тону кожи и цвету волос.

Фото: commons.wikimedia.org by Jen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Румяна

Естественный румянец

Главное правило при выборе румян — это ориентироваться на естественный цвет румянца кожи. Не стоит щипать кожу в надежде получить тот самый оттенок. Лариса Гуляева советует обратить внимание на цвет слизистых, например, на внутреннюю сторону губы. Это поможет вам точно подобрать оттенок, который подойдет именно вам.

Румяна в зависимости от цвета волос

Еще один важный момент — это цвет ваших волос.

"Девушкам стоит учитывать не только оттенок кожи, но и цвет волос", — говорит эксперт.

Например:

Светло-русые волосы идеально сочетаются с янтарными и медовыми оттенками румян.

Темные русые волосы требуют более насыщенных оттенков, в том числе можно выбрать румяна с рыжим подтоном.

Блондикам стоит выбирать румяна в холодных тонах. Если у вас теплый блонд, можно попробовать абрикосовые оттенки, а для холодного — нежно-розовые.

Тёмные волосы позволяют вам выбрать румяна с красноватым пигментом, а также коричневые оттенки.

Румяна для рыжих волос

Выбор румян для девушек с рыжими волосами может стать настоящим испытанием. Но есть одно простое решение — золотистые румяна, которые отлично подойдут как для натуральных, так и для окрашенных рыжих волос.

Учитываем цветотип кожи

Кроме цвета волос, важно также учитывать оттенок кожи. Если у вас светлая кожа, но темные волосы, можно смело выбирать светло-розовые румяна. Для темных волос и оливковой кожи идеально подойдут румяна с коричневатым оттенком или красным пигментом.

Какой финиш выбрать

Финиш румян также играет немалую роль. Для дневного макияжа лучше всего подходят матовые или сатиновые румяна, а вот для вечернего макияжа — можно выбрать глянцевые.

Уточнения

Румяна — косметическое средство для наведения румянца на щеках.



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