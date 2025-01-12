Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Молдавии заявили о гумантираном кризисе во всем регионе
Гниение сливы: как спасти дерево от неминуемой гибели
Кальмар-вампир: загадка глубин океана
Переговоры по заложникам в Газе близки к успеху перед инаугурацией Трампа
В Германии выросло число банкротств за 2024 год
Вернулась к своим истокам: развод помог Алсу стать такой же, какой она была до замужества
Невозможно выбирать из худшего: можно ли в фастфуд-ресторанах найти что-то полезное
Обновленная Формула — что ждет легендарные гонки в новом году
Майк Уолц подтвердил подготовку к встрече президента США с Путиным

Не ошибитесь с оттенком: румяна для вашего типа кожи и волос

2:16
Моя семья » Красота и стиль

Румяна — это обязательный элемент завершенного макияжа. Но как не ошибиться при выборе оттенка, чтобы он идеально подошел именно вам? Мы обратились к опытному визажисту Ларисе Гуляевой, чтобы узнать, как подобрать румяна по тону кожи и цвету волос.

Румяна
Фото: commons.wikimedia.org by Jen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Румяна

Естественный румянец

Главное правило при выборе румян — это ориентироваться на естественный цвет румянца кожи. Не стоит щипать кожу в надежде получить тот самый оттенок. Лариса Гуляева советует обратить внимание на цвет слизистых, например, на внутреннюю сторону губы. Это поможет вам точно подобрать оттенок, который подойдет именно вам.

Румяна в зависимости от цвета волос

Еще один важный момент — это цвет ваших волос.

"Девушкам стоит учитывать не только оттенок кожи, но и цвет волос", — говорит эксперт.

Например:

  • Светло-русые волосы идеально сочетаются с янтарными и медовыми оттенками румян.
  • Темные русые волосы требуют более насыщенных оттенков, в том числе можно выбрать румяна с рыжим подтоном.
  • Блондикам стоит выбирать румяна в холодных тонах. Если у вас теплый блонд, можно попробовать абрикосовые оттенки, а для холодного — нежно-розовые.
  • Тёмные волосы позволяют вам выбрать румяна с красноватым пигментом, а также коричневые оттенки.

Румяна для рыжих волос

Выбор румян для девушек с рыжими волосами может стать настоящим испытанием. Но есть одно простое решение — золотистые румяна, которые отлично подойдут как для натуральных, так и для окрашенных рыжих волос.

Учитываем цветотип кожи

Кроме цвета волос, важно также учитывать оттенок кожи. Если у вас светлая кожа, но темные волосы, можно смело выбирать светло-розовые румяна. Для темных волос и оливковой кожи идеально подойдут румяна с коричневатым оттенком или красным пигментом.

Какой финиш выбрать

Финиш румян также играет немалую роль. Для дневного макияжа лучше всего подходят матовые или сатиновые румяна, а вот для вечернего макияжа — можно выбрать глянцевые.

Уточнения

Румяна — косметическое средство для наведения румянца на щеках.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Сигналы, что пора менять ремень ГРМ: не дайте машине сломаться
Авто
Сигналы, что пора менять ремень ГРМ: не дайте машине сломаться Аудио 
Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля
Недвижимость
Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля Аудио 
Быстро и легко: приготовьте ленивые хачапури
Еда и рецепты
Быстро и легко: приготовьте ленивые хачапури Аудио 
Популярное
Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля

Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.

Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
Сигналы, что пора менять ремень ГРМ: не дайте машине сломаться
Для похудения достаточно лишь одного — ходить пешком
Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова
Американский рынок отказывается от чёрных металлов и алюминия из России
Этот тест доказал, какое масло лучше защищает двигатель
Не дайте себя обмануть: как выявить фальшивое моторное масло
Не дайте себя обмануть: как выявить фальшивое моторное масло
Последние материалы
Кальмар-вампир: загадка глубин океана
Переговоры по заложникам в Газе близки к успеху перед инаугурацией Трампа
В Германии выросло число банкротств за 2024 год
Вернулась к своим истокам: развод помог Алсу стать такой же, какой она была до замужества
Невозможно выбирать из худшего: можно ли в фастфуд-ресторанах найти что-то полезное
Обновленная Формула — что ждет легендарные гонки в новом году
Майк Уолц подтвердил подготовку к встрече президента США с Путиным
Силовой вариант: в США заявили о готовности Трампа пойти на любые меры в отношении Гренландии
Городок Хадсон в США — место притяжения ценителей истории и искусства
В Херсонской области создали 420 рабочих мест благодаря инвестпроектам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.