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Можно ли получить синдром токсического шока от гигиенических прокладок? Разбираемся в вопросе

1:37
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Что такое синдром токсического шока

Синдром токсического шока (СТШ) — редкое, но опасное для жизни осложнение, вызванное попаданием бактерий в организм и выделением вредных токсинов. Это часто вызвано использованием тампонов у женщин, но может затронуть всех, включая мужчин и детей.

Макияж у девушки
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Макияж у девушки

Симптомы СТШ могут быстро ухудшаться и могут привести к летальному исходу, если их не лечить. 

Симптомы синдрома токсического шока

Симптомы СТШ могут начинаться внезапно и ухудшаться. К характерным симптомам относятся:

  • высокая температура тела;
  • гриппоподобные симптомы, такие как головная боль, озноб, боль в теле, боль в горле и кашель;
  • чувство тошноты;
  • понос;
  • белки глаз и языка становятся ярко-красными;
  • головокружение, усталость;
  • затруднение дыхания.

СТШ вызывается бактерией под названием стрептококк или стафилококк. Эти бактерии обычно обитают, не причиняя вреда коже на таких участках, как нос или рот, но если они проникают глубже в организм, они могут выделять токсины, которые повреждают ткани и останавливают работу органов.

Бывает ли синдром токсического шока от гигиенической прокладки

К счастью, прокладки не вызывают синдрома токсического шока. Тем не менее они все еще могут подвергать вас риску других инфекций, если их не менять в разумное время. Вы должны менять тампоны каждые четыре-восемь часов, и вы должны менять прокладки каждые три-четыре часа.

 

Уточнения

Женская гигиеническая прокладка — приспособление для сбора менструальной крови.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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