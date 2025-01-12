Можно ли получить синдром токсического шока от гигиенических прокладок? Разбираемся в вопросе

Синдром токсического шока (СТШ) — редкое, но опасное для жизни осложнение, вызванное попаданием бактерий в организм и выделением вредных токсинов. Это часто вызвано использованием тампонов у женщин, но может затронуть всех, включая мужчин и детей.
Симптомы СТШ могут быстро ухудшаться и могут привести к летальному исходу, если их не лечить.
Симптомы СТШ могут начинаться внезапно и ухудшаться. К характерным симптомам относятся:
СТШ вызывается бактерией под названием стрептококк или стафилококк. Эти бактерии обычно обитают, не причиняя вреда коже на таких участках, как нос или рот, но если они проникают глубже в организм, они могут выделять токсины, которые повреждают ткани и останавливают работу органов.
К счастью, прокладки не вызывают синдрома токсического шока. Тем не менее они все еще могут подвергать вас риску других инфекций, если их не менять в разумное время. Вы должны менять тампоны каждые четыре-восемь часов, и вы должны менять прокладки каждые три-четыре часа.
Женская гигиеническая прокладка — приспособление для сбора менструальной крови.
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Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.