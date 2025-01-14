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Пять простых и доступных средств, которыми можно заменить готовые патчи для глаз

2:43
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Для ухода за кожей вокруг глаз не обязательно использовать готовые косметические патчи. Существует множество доступных домашних средств, которые могут быть не менее эффективными. Однако стоит помнить, что их действие обычно ограничивается поверхностным уровнем, и важно учитывать конкретные потребности вашей кожи.

Патчи для глаз
Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Патчи для глаз
  1. Один из самых популярных способов уменьшить отечность под глазами — использовать зелёный чай. Он содержит витамины и антиоксиданты, которые помогают снять воспаление и улучшить кровообращение. Для приготовления компресса залейте пакетик зеленого чая кипятком, дайте ему настояться, затем остудите и отожмите лишнюю влагу. Полученный компресс приложите к глазам на несколько минут. Более сильный эффект можно получить, используя листовой чай. Заварите его и дайте настояться, затем слейте жидкость и охладите сырье в холодильнике. Через несколько минут распределите листья на марле тонким слоем и положите компресс на веки на 15-30 минут.
  2. Ромашка и петрушка известны своими успокаивающими и осветляющими свойствами. Ромашка помогает снять раздражение и покраснение, а петрушка способствует выравниванию тона кожи и уменьшению темных кругов. Для комплексного ухода смешайте измельченную петрушку с заваренной ромашкой. Используйте эту смесь ежедневно, нанося ее на кожу под глазами. Хранить состав можно в холодильнике до 5 дней.
  3. Огурец - отличный увлажняющий компонент, который освежает и тонизирует кожу. Нарежьте его тонкими ломтиками или измельчите в блендере и приложите к векам на несколько минут.
  4. Алоэ вера и мёд - это мощные увлажнители, которые питают кожу и придают ей здоровый вид. Смешайте свежий сок алоэ с медом и нанесите на кожу на 15 минут. После этого смойте маску теплой водой. Обратите внимание, что людям с чувствительной кожей или аллергией на мед следует использовать эту маску с осторожностью.
  5. Масла зародышей пшеницы, ши и авокадо богаты питательными веществами и витаминами, которые помогают восстановить и увлажнить кожу. Нанесите небольшое количество масла на кожу вокруг глаз, оставьте на 15 минут, а затем смойте теплой водой. Важно помнить, что при склонности к отекам реакция кожи может быть индивидуальной, поэтому следите за состоянием кожи и при необходимости уменьшите время воздействия.

Уточнения

Патч — наклейка для век, созданная с учетом анатомических и физиологических особенностей зоны век и пропитанная активным составом с ценными компонентами.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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