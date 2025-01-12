Губы будут мягкими и нежными. Вот как за ними ухаживать зимой

1:56 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

1. Увлажнение

Используйте бальзам для губ. Выбирайте средства с натуральными маслами (например, кокосовым, миндальным), пчелиным воском или витамином Е. Наносите бальзам перед выходом на улицу и регулярно обновляйте его в течение дня. Гидратация изнутри. Пейте достаточно воды, чтобы поддерживать уровень влаги в организме.

2. Питание

Масла и кремы. Можно использовать натуральные масла, такие как масло ши или жожоба, для дополнительного питания кожи губ. Витамины. Витамин А и витамины группы В способствуют заживлению и восстановлению кожи. Включайте в рацион продукты, богатые этими витаминами, или принимайте специальные добавки.

3. Отшелушивание

Легкий пилинг. Раз в неделю делайте мягкий скраб для губ с использованием сахара или меда. Это поможет удалить омертвевшие клетки и улучшить кровообращение. Не облизывайте губы. Слюна может усугубить сухость и раздражение.

4. Защита от солнца

Бальзам с SPF. Даже зимой важно защищать губы от ультрафиолетовых лучей. Используйте бальзам с фактором защиты от солнца (SPF).

Фото: commons.wikimedia.org by Sharon & Nikki McCutcheon, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Губы

5. Избегайте агрессивных средств

Избегайте косметики с агрессивными компонентами, такими как спирт или ароматизаторы, которые могут сушить кожу.

6. Домашние маски

Медовая маска. Мед обладает увлажняющими и антисептическими свойствами. Нанесите немного меда на губы на 10-15 минут, затем смойте теплой водой. Маска с маслом какао. Масло какао отлично питает и увлажняет кожу. Растопите небольшое количество масла и нанесите на губы.

Уточнения

Гу́бы рта (лат. labia oris) — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius).



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