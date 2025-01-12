Губы будут мягкими и нежными. Вот как за ними ухаживать зимой

Используйте бальзам для губ. Выбирайте средства с натуральными маслами (например, кокосовым, миндальным), пчелиным воском или витамином Е. Наносите бальзам перед выходом на улицу и регулярно обновляйте его в течение дня.
Гидратация изнутри. Пейте достаточно воды, чтобы поддерживать уровень влаги в организме.
2. Питание
Масла и кремы. Можно использовать натуральные масла, такие как масло ши или жожоба, для дополнительного питания кожи губ.
Витамины. Витамин А и витамины группы В способствуют заживлению и восстановлению кожи. Включайте в рацион продукты, богатые этими витаминами, или принимайте специальные добавки.
3. Отшелушивание
Легкий пилинг. Раз в неделю делайте мягкий скраб для губ с использованием сахара или меда. Это поможет удалить омертвевшие клетки и улучшить кровообращение.
Не облизывайте губы. Слюна может усугубить сухость и раздражение.
4. Защита от солнца
Бальзам с SPF. Даже зимой важно защищать губы от ультрафиолетовых лучей. Используйте бальзам с фактором защиты от солнца (SPF).
Фото: commons.wikimedia.org by Sharon & Nikki McCutcheon, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Губы
5. Избегайте агрессивных средств
Избегайте косметики с агрессивными компонентами, такими как спирт или ароматизаторы, которые могут сушить кожу.
6. Домашние маски
Медовая маска. Мед обладает увлажняющими и антисептическими свойствами. Нанесите немного меда на губы на 10-15 минут, затем смойте теплой водой.
Маска с маслом какао. Масло какао отлично питает и увлажняет кожу. Растопите небольшое количество масла и нанесите на губы.
Уточнения
Гу́бы рта (лат. labia oris) — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius).