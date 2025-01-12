Лицо круглое или прямоугольное? Узнайте, какая стрижка вам подойдет

2:20 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Выбор стрижки — это всегда немного искусство, особенно когда нужно учесть форму лица. Неправильная прическа может не только испортить внешний вид, но и подчеркнуть те черты, которые хочется скрыть. Стилист и колорист Алекс Новиков поделился секретами, как подобрать стрижку, идеально подходящую именно вам.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Стрижка

Круглое лицо: как избежать ненужного объема

Если у вас круглое лицо, избегайте стрижек с объемной челкой — она только подчеркнет округлость. Алекс Новиков рекомендует выбирать многослойные стрижки, которые создадут эффект легкости и отвлекут внимание от полных щек. Также стоит обратить внимание на стрижки, которые скрывают уши, а вот короткое пикси не подходит. Лучше всего для круглого лица подойдут стрижки с длинными волосами, которые мягко обрамляют лицо.

Прямоугольное лицо: смягчаем черты

Для прямоугольного лица стоит отказаться от стрижек с пышностью на макушке. Они сделают лицо еще более вытянутым. Алекс советует выбирать стрижки с челкой, которая скорректирует верхнюю треть лица и смягчит его линии. Также многослойные стрижки помогут сделать черты мягче. Отличным вариантом для прямоугольного лица станет удлиненный боб, который добавит изысканности и гармонии.

Квадратное лицо: ищем баланс

Если ваше лицо имеет квадратную форму, вам подойдут симметричные челки. Косая челка — это вариант, который поможет сгладить угловатые черты. Алекс напоминает, что короткие стрижки не являются вашим лучшим другом, так как они не позволят создать объем у корней при укладке. Для квадратного лица отлично подойдут стрижки типа каскад до плеч или чуть длиннее.

Треугольное лицо: идеальные стрижки до плеч

Треугольное лицо — это настоящая свобода для стилистов. Если у вас такая форма, то любые стрижки до плеч будут смотреться безупречно. Также можно попробовать ультракороткую челку, но важно поддерживать ее одну длину, чтобы не нарушить общий образ. В этом случае вам подойдут и различные вариации каре, которые подчеркнут гармонию вашего лица.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.



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