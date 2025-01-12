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Отеки уходят за 10 минут: лимфодренажный массаж для лица

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Скопление жидкости в лице — частая проблема, особенно если вы страдаете от отечности. Один из самых эффективных способов избавиться от лишней жидкости и улучшить контуры лица — лимфодренажный массаж. Он помогает не только уменьшить отеки, но и улучшить кровообращение, придавая коже здоровое сияние. Но как правильно провести эту процедуру дома?

Женщина смотрит в зеркало
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина смотрит в зеркало

Основные правила лимфодренажного массажа

  1. Консультация с врачом
    Прежде чем начать, важно убедиться, что у вас нет противопоказаний. Лимфодренажный массаж — процедура, подходящая для большинства людей, но если у вас есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, тромбообразование или обострение хронических заболеваний, лучше проконсультироваться с терапевтом.
  2. Время для массажа
    Лучшее время для процедуры — утро. Именно утром часто видны отеки на лице, которые лимфодренажный массаж поможет устранить быстрее всего. Массаж можно делать 1-2 раза в неделю для профилактики, а если отечность сильная, то ежедневно.
  3. Техника выполнения
    Во время массажа важно, чтобы движения были плавными и медленными, а давление — легким. Используйте не только кончики пальцев, но и фаланги пальцев или даже ладони, чтобы обеспечить максимально эффективный отток лимфы. Массаж нужно делать вдоль лимфатических путей, начиная от шеи и двигаясь вверх по лицу.
  4. Подготовка кожи
    Перед массажем обязательно очистите кожу от макияжа и умывайтесь. Это поможет избежать раздражений. На кожу стоит нанести немного косметического масла или крема для лучшего скольжения, чтобы не травмировать нежную поверхность. Убедитесь, что ваши руки тоже чистые, чтобы не занести микробы.
  5. Противопоказания
    Лимфодренажный массаж не рекомендуется делать, если на лице есть воспаления, повреждения кожи (царапины, ранки), а также при заболеваниях, таких как акне или розацеа в стадии обострения. Также стоит воздержаться от массажа при ОРВИ, гипертонии, гипотонии или обострении хронических заболеваний.

Шаги массажа

  • Готовим лицо и тело. За 15 минут до массажа выпейте стакан теплой воды, чтобы усилить эффект.
  • Массаж шеи и декольте. Начинайте с этих областей, так как лимфатические узлы находятся именно там.
  • Массаж лица. Работайте мягкими, не агрессивными движениями, начиная с области подбородка и двигаясь вверх по щеке, по линии лба.

Уточнения

Лимфодренаж (англ. lymphatic drainage — «отток лимфы», от drainage — осушение, отток), также лимфодренажный массаж, пневмомассаж и прессотерапия — один из видов массажа, метод физиотерапии, используется в косметологии и физической реабилитации спортсменов.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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