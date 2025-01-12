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Минута на минутах: как спасти кожу зимой за 10 минут

2:35
Моя семья » Красота и стиль

Зимний холод — не только неприятный внешний фактор, но и серьезная угроза для нашей кожи. Она становится сухой, начинают появляться раздражения, а в некоторых случаях — даже высыпания.

Тургор кожи
Фото: Freepik is licensed under Free license
Тургор кожи

Но не стоит сразу бежать в салон. Все, что нужно — это всего 10 минут в день для простого, но эффективного ухода за кожей в домашних условиях. Вот несколько шагов, которые помогут восстановить и защитить кожу даже в самых жестких условиях.

Шаг 1: деликатное очищение

Все мы знаем, как важно ежедневно очищать кожу. Но холодный воздух и агрессивные средства могут только ухудшить ситуацию. Чтобы не пересушить лицо, забудьте об умывании "до скрипа". Используйте мягкие пенки или гели, подходящие для вашего типа кожи. Если после очищения все же ощущается легкая сухость, пройдитесь по лицу тоником, но не мицеллярной водой — она может подсушить чувствительную кожу.

Шаг 2: увлажнение с помощью тонера

Тонер — это корейское средство, которое в последние годы стало настоящим хитом в уходе за кожей. В отличие от обычных тоников, он обладает более интенсивным увлажняющим эффектом. Это не просто средство для дополнительного очищения, а и для восстановления водного баланса. Внесите его в свой уход, и кожа получит необходимую влагу, а эффект будет заметен буквально через пару минут.

Шаг 3: тканевая маска с фруктовым экстрактом

Тканевая маска — это не просто приятный бонус, а важная часть зимнего ухода. Она усиливает действие тонера и дает коже интенсивное увлажнение и защиту. Маски с фруктовыми экстрактами, например, с экстрактом авокадо, яблока или кокоса, помогут не только восстановить кожу, но и предотвратят воспаления и высыпания. Такие маски — идеальны как до выхода на улицу, так и после, так как они создают защитный барьер от воздействия низких температур.

Шаг 4: защитный крем

После того как кожа насытилась влагой, самое время позаботиться о ее защите. Используйте жирный крем с защитными свойствами (можно даже детский крем). Наносите его на лицо в качестве базы под макияж или оставляйте как самостоятельное средство. Главное — дайте крему несколько минут на впитывание. Он сохранит все результаты от предыдущих шагов и обеспечит защиту от холода на весь день.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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