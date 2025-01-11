Не держатся локоны? Проверьте, что вы делаете не так

Хотите, чтобы ваши локоны оставались красивыми и упругими весь день? Если ваши укладки быстро теряют форму, возможно, дело в одном из этих факторов. Мы узнали у стилиста Елены Прошкиной, какие ошибки мешают создать стойкие и эффектные локоны.
Не секрет, что для разных типов волос нужна своя плойка. Для тяжелых волос, например, диаметры плойки от 30 мм и более — это ошибка. Широкие локоны не будут держаться, и уже через пару часов они распадутся. Оптимальный диаметр — до 25 мм. Такой размер придаст более четкую форму, и локоны останутся на месте.
Правильное покрытие плойки играет ключевую роль. Лучший выбор — металлическое покрытие. Оно эффективно прогревает волосы и позволяет добиться упругих локонов. Турмалиновая плойка, напротив, не даст нужного эффекта и сделает локоны слишком мягкими. Если у вас такая плойка, не забудьте использовать много лака и пенки для волос, что может утяжелить укладку. Еще один вариант — плойка с титановым покрытием, которая держит форму лучше.
Как накручивать волосы, чтобы они держали форму? Самое главное — не спешить! Разделите волосы на небольшие пряди. Чем тоньше прядь, тем крепче будет локон. Накручивайте волосы поочередно и не забывайте обрабатывать каждую прядь фиксирующими средствами — пенкой или спреем.
Многим кажется, что накрутка на влажные волосы — это быстрое решение. Однако это большая ошибка. Если волосы не полностью высохли, вода в прядях помешает локонам держаться. Оставшиеся капельки влаги сделают локоны неупругими, и они распадутся уже через некоторое время.
Если у вас прямые волосы, вам будет сложнее добиться стойких локонов. Даже если вы используете самые лучшие средства и накручиваете волосы по всем правилам, объем все равно будет исчезать быстрее, чем у обладательниц кудрявых или пористых волос. Для прямых волос важно подобрать средства с максимальным закрепляющим эффектом и избегать смягчающих масел.
Химическая завивка или, коротко, химзавивка, обих. химия — химический процесс, в результате которого прямые волосы становятся завитыми. Часто этим словом обозначают соответствующую причёску.
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