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Не держатся локоны? Проверьте, что вы делаете не так

2:35
Моя семья » Красота и стиль

Хотите, чтобы ваши локоны оставались красивыми и упругими весь день? Если ваши укладки быстро теряют форму, возможно, дело в одном из этих факторов. Мы узнали у стилиста Елены Прошкиной, какие ошибки мешают создать стойкие и эффектные локоны.

Укладка волос
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under Фото из freepik
Укладка волос

1. Плойка не подходит для вашего типа волос

Не секрет, что для разных типов волос нужна своя плойка. Для тяжелых волос, например, диаметры плойки от 30 мм и более — это ошибка. Широкие локоны не будут держаться, и уже через пару часов они распадутся. Оптимальный диаметр — до 25 мм. Такой размер придаст более четкую форму, и локоны останутся на месте.

2. Покрытие плойки имеет значение

Правильное покрытие плойки играет ключевую роль. Лучший выбор — металлическое покрытие. Оно эффективно прогревает волосы и позволяет добиться упругих локонов. Турмалиновая плойка, напротив, не даст нужного эффекта и сделает локоны слишком мягкими. Если у вас такая плойка, не забудьте использовать много лака и пенки для волос, что может утяжелить укладку. Еще один вариант — плойка с титановым покрытием, которая держит форму лучше.

3. Техника накручивания

Как накручивать волосы, чтобы они держали форму? Самое главное — не спешить! Разделите волосы на небольшие пряди. Чем тоньше прядь, тем крепче будет локон. Накручивайте волосы поочередно и не забывайте обрабатывать каждую прядь фиксирующими средствами — пенкой или спреем.

4. Накрутка на влажные волосы

Многим кажется, что накрутка на влажные волосы — это быстрое решение. Однако это большая ошибка. Если волосы не полностью высохли, вода в прядях помешает локонам держаться. Оставшиеся капельки влаги сделают локоны неупругими, и они распадутся уже через некоторое время.

5. Прямые волосы не держат локоны так, как кудрявые

Если у вас прямые волосы, вам будет сложнее добиться стойких локонов. Даже если вы используете самые лучшие средства и накручиваете волосы по всем правилам, объем все равно будет исчезать быстрее, чем у обладательниц кудрявых или пористых волос. Для прямых волос важно подобрать средства с максимальным закрепляющим эффектом и избегать смягчающих масел.

Уточнения

Химическая завивка или, коротко, химзавивка, обих. химия — химический процесс, в результате которого прямые волосы становятся завитыми. Часто этим словом обозначают соответствующую причёску.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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