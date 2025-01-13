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Эта стрижка подойдёт любой женщине после 50, делая её моложе

1:52
Моя семья » Красота и стиль

Правильно подобранная причёска может сделать вас ещё более привлекательной и молодой, даже если вам слегка за 50.

Стрижка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Стрижка

Что нужно знать, отправляясь в салон красоты, чтобы выйти оттуда с ощущением свежести и уверенности в себе? Мы предлагаем вам стильные и актуальные причёски для женщин старше 50 лет.

Какую причёску выбрать после 50 лет? Вместо классического боба, который может выглядеть устаревшим, ищите современные варианты, которые подчеркнут вашу индивидуальность и добавят элегантности.

Один из вариантов, который никогда не выйдет из моды, — это классический боб, но в новом исполнении. Вместо того чтобы делать причёску слишком объёмной, выбирайте многослойность, которая придаст ей лёгкость и воздушность, советует чешское издание Napadyprodomy. cz.

Если вы хотите создать более чёткий контур, то укоротите нижнюю часть и удлините верхнюю, чтобы придать силуэту динамичность и визуально сбросить несколько лет.

Укладка должна быть подобрана с учётом индивидуальных особенностей и формы лица. Вместо использования стандартных средств для укладки, которые могут добавить возраста, лучше проконсультироваться с парикмахером, чтобы он помог вам создать причёску, которая подчеркнёт ваши достоинства.

Вьющиеся волосы также могут выглядеть моложе, особенно в сочетании с чёлки. Несмотря на распространённое мнение, ухоженная чёлка может омолодить даже вьющиеся волосы, особенно если они распущены или неровно подстрижены.

При посещении салона важно открыто обсудить с парикмахером возможные изменения. Профессионал поможет вам выбрать фасон и цвет, которые подчеркнут вашу естественную красоту и скроют недостатки.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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