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Убираем живот дома: эффективные способы массажа для всех

2:38
Моя семья » Красота и стиль

Жировые отложения на боках и животе появляются по разным причинам: малоподвижный образ жизни, неправильное питание или стресс. Однако ситуацию можно исправить, и один из самых эффективных способов — это массаж живота, который легко освоить даже дома. Ниже представлены пять популярных техник массажа, которые помогут вам добиться заметного результата.

массаж
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
массаж

1. Классический массаж

Этот вид массажа включает поглаживания, растирания, щипки, надавливания и вибрации. Все движения выполняются руками по массажным линиям, что улучшает кровообращение и стимулирует обмен веществ. Для достижения лучших результатов рекомендуется использовать масла или кремы.

2. Щипковый массаж

Щипковая техника активизирует кровообращение и разогревает ткани. Во время процедуры кожу захватывают и щипают пальцами, что способствует нормализации обменных процессов. Использование увлажняющих кремов не только усиливает эффект, но и заботится о коже, делая её гладкой и упругой.

3. Баночный массаж

Силиконовые банки, которые можно приобрести в аптеке, делают эту технику популярной и доступной. Во время процедуры банки создают вакуум, стимулируя лимфо- и кровообращение. Однако важно соблюдать технику выполнения, чтобы избежать синяков. Один сеанс длится около 20 минут и уже после нескольких процедур вы заметите улучшение.

4. Точечный массаж

Основываясь на принципах акупунктуры, этот метод воздействует на биологически активные точки, ускоряя расщепление жиров и улучшая общее состояние организма. Такой массаж требует определённых навыков, но его можно освоить или доверить специалисту.

5. Лимфодренажный массаж

Если проблема лишнего объёма связана с отёками, лимфодренажный массаж станет вашим спасением. Этот метод помогает улучшить движение лимфы, снять отёчность и подтянуть кожу, делая живот более плоским и аккуратным.

Как выбрать подходящий метод

Вы можете остановиться на одной технике или чередовать несколько, чтобы добиться максимального эффекта. Главное — регулярность и правильное выполнение. Совмещая массаж с физической активностью и сбалансированным питанием, вы заметите положительные изменения уже через несколько недель.

Уточнения

Масса́ж (от фр. masser - растирать, от араб. mass — касаться, щупать) — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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