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Утренние отёки лица: что поможет от них избавиться

1:46
Моя семья » Красота и стиль

Отёки лица могут появляться по разным причинам, но справиться с ними можно и в домашних условиях. Главное — правильно подобрать методы ухода. Вот несколько эффективных способов, которые помогут быстро улучшить внешний вид.

Женщина смотрит в зеркало
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина смотрит в зеркало

Лёд и контрастное умывание: свежесть за минуты

Одним из самых простых и доступных методов борьбы с отёками является умывание кубиками льда. Для лучшего эффекта можно использовать лёд из минералки, зелёного чая или отвара ромашки. Это не только освежает кожу, но и помогает улучшить кровообращение.

Контрастное умывание тоже отлично справляется с отёками. Достаточно попеременно прикладывать к лицу горячее и холодное полотенце. Такой метод стимулирует сосуды и помогает коже быстрее восстановиться.

Лимфодренажный самомассаж: лёгкость движений

Ещё один способ избавиться от отёков — лимфодренажный самомассаж. Выполнять его нужно аккуратными движениями от центра лица к краям, избегая растяжения кожи. Такой массаж улучшает лимфоотток, снимая застой жидкости.

Дополнительно можно проводить мягкий массаж воротниковой зоны. Это поможет снять напряжение в области шеи, устранить застойные явления в сосудах и уменьшить отёки.

Причина — неправильное положение во сне

Специалисты отмечают, что одна из частых причин появления отёков — неправильное положение головы и шеи во время сна. Это может приводить к нарушению кровообращения и застойным явлениям. Чтобы избежать таких последствий, важно спать на удобной подушке, поддерживающей правильное положение шеи.

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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