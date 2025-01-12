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Как сделать кожу гладкой: лучшие средства от растяжек

1:53
Моя семья » Красота и стиль

Растяжки, или стрии, появляются из-за разрушения клеток кожи, что приводит к образованию рубцовой ткани. Этот дефект сложно устранить, но возможно сделать его практически незаметным. Чем быстрее начать борьбу с растяжками, тем лучше будет результат.

Женщина бежит в купальнике
Фото: flickr.com by Hypnotica Studios Infinite from Toms River, New Jersey, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Женщина бежит в купальнике

Пластическая хирургия: радикальное решение

Полностью избавиться от стрий можно только с помощью пластической хирургии. Однако этот метод подходит не всем, так как требует серьёзного вмешательства и длительного восстановления.

Косметологические процедуры: эффективный компромисс

Если хирургия — не ваш вариант, косметология предлагает множество методов, которые помогут минимизировать дефект:

Механический пилинг

При помощи специального аппарата удаляются повреждённые клетки верхнего слоя кожи. После процедуры кожа начинает активно восстанавливаться, а растяжки становятся менее заметными.

Химический пилинг

Здесь эффект достигается за счёт воздействия кислот, которые обновляют кожу, стимулируя её регенерацию.

Инъекции

Косметологи вводят препараты, улучшающие синтез коллагена и эластина. Это способствует восстановлению кожи и заживлению повреждённых участков.

Озонотерапия

Озон стимулирует местное кровообращение, что улучшает общее состояние кожного покрова и ускоряет регенерацию.

Профилактика: лучшее лечение — предупреждение

Чтобы избежать появления растяжек, важно следовать нескольким простым правилам:

  • Регулярно заниматься лёгкой физической активностью.
  • Соблюдать сбалансированное питание.
  • Пить достаточное количество воды.
  • Принимать контрастный душ.
  • Обогащать рацион витаминами.

Эти меры помогут сохранить эластичность кожи и снизить риск образования стрий.

Уточнения

Стрии (от лат. striae - полоски), в обиходной речи также растяжки - дефект кожи в виде узких волнистых полос разной ширины, имеющих окрас от белого до красно-фиолетового, локализующихся преимущественно в местах наибольшего растяжения кожи.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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