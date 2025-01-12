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Этот приём макияжа поможет скрыть возраст

1:58
Моя семья » Красота и стиль

Возрастные изменения неизбежны, и мелкие морщинки со временем появляются у каждого. Однако если мужчины зачастую воспринимают возраст как часть своей харизмы, то многие женщины стремятся сохранить молодость и свежесть кожи как можно дольше. Одним из инструментов в борьбе за молодость становится макияж, но иногда он способен сыграть злую шутку: тональный крем и плотные текстуры не скрывают, а подчёркивают недостатки. Решение этой проблемы оказалось проще, чем кажется.

Тонер для лица
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тонер для лица

Секрет безупречной кожи

Всё, что вам понадобится, — это консилер с полным покрытием и кисть для теней.

Шаг 1: умойтесь и мягко отшелушите кожу тканью или салфеткой, чтобы удалить омертвевшие клетки.

Шаг 2: нанесите консилер на тыльную сторону ладони.

Шаг 3: с помощью кисти для теней наберите небольшое количество консилера и легкими движениями распределите его на проблемные зоны: вокруг носа, рта, на покраснениях или неровностях.

Почему это работает

Тонкий слой консилера ложится на кожу естественно, не создавая эффекта "маски". В отличие от плотного тонального крема, он не забивается в морщинки и складки, а равномерно распределяется, визуально выравнивая тон и скрывая недостатки.

Преимущества техники

  • Естественный вид: лицо выглядит свежим, а кожа — сияющей.
  • Лёгкость: консилер наносится тонким слоем, благодаря чему скрываются недостатки, но сохраняется натуральность.
  • Отсутствие акцента на морщинах: средство не оседает в складках кожи, что делает макияж идеальным для возрастных изменений.

Попробовав этот способ, вы сможете забыть о макияже, который подчёркивает то, что вы хотите скрыть, и насладиться естественной красотой.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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