Этот приём макияжа поможет скрыть возраст

Возрастные изменения неизбежны, и мелкие морщинки со временем появляются у каждого. Однако если мужчины зачастую воспринимают возраст как часть своей харизмы, то многие женщины стремятся сохранить молодость и свежесть кожи как можно дольше. Одним из инструментов в борьбе за молодость становится макияж, но иногда он способен сыграть злую шутку: тональный крем и плотные текстуры не скрывают, а подчёркивают недостатки. Решение этой проблемы оказалось проще, чем кажется.
Всё, что вам понадобится, — это консилер с полным покрытием и кисть для теней.
Шаг 1: умойтесь и мягко отшелушите кожу тканью или салфеткой, чтобы удалить омертвевшие клетки.
Шаг 2: нанесите консилер на тыльную сторону ладони.
Шаг 3: с помощью кисти для теней наберите небольшое количество консилера и легкими движениями распределите его на проблемные зоны: вокруг носа, рта, на покраснениях или неровностях.
Тонкий слой консилера ложится на кожу естественно, не создавая эффекта "маски". В отличие от плотного тонального крема, он не забивается в морщинки и складки, а равномерно распределяется, визуально выравнивая тон и скрывая недостатки.
Попробовав этот способ, вы сможете забыть о макияже, который подчёркивает то, что вы хотите скрыть, и насладиться естественной красотой.
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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