Топ-7 советов, как использовать скрабы в зимний период

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1. Частота использования: зимой лучше сократить частоту применения скрабов до одного раза в неделю. Кожа становится более чувствительной из-за холода и ветра, поэтому слишком частое отшелушивание может привести к раздражению.

Фото: commons.wikimedia.org by Deadseaspacare, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Скраб

2. Тип скраба: выбирайте мягкие скрабы с мелкими частицами, чтобы не травмировать кожу. Например, подойдут скрабы на основе сахара, овсяных хлопьев или измельченных орехов. Избегайте грубых абразивных средств, таких как скрабы с крупными частицами соли или кофе.

3. После скраба: обязательно увлажняйте кожу после использования скраба. Наносите питательный крем или маску сразу после процедуры, чтобы восполнить потерю влаги и предотвратить шелушение.

4. Подготовьте кожу: перед использованием скраба слегка распарьте кожу теплым полотенцем или примите теплый душ. Это поможет раскрыть поры и сделать процесс отшелушивания более эффективным.

5. Не трите слишком сильно: движения должны быть мягкими и круговыми, избегайте сильного давления на кожу. Слишком интенсивное трение может вызвать микротравмы и раздражение.

6. Область вокруг глаз: никогда не используйте скраб в области вокруг глаз, так как эта зона очень нежная и склонна к раздражениям.

7. Учитывайте тип кожи: если у вас сухая или чувствительная кожа, возможно, стоит вообще отказаться от скрабов зимой и заменить их на более щадящие методы эксфолиации, такие как ферментативные пилинги или мягкие гоммажи.

Соблюдая эти рекомендации, вы сможете поддерживать чистоту и гладкость кожи зимой, не причиняя ей вреда.

Уточнения

Скраб — косметический крем, содержащий твёрдые частицы (измельчённые семена растений, соль, сахар, очищенный песок и т. п.), используется для очищения кожи от омертвевших клеток.



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