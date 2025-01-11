Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Крыму нашли некрополь тавров: древние захоронения поражают уникальностью
Мониторинг активности: как фитнес-браслет помогает лучше понимать своё тело
Как приготовить воздушное и хрустящее безе без яиц
Секреты идеальной кухни: как выбрать гарнитур для ежедневного использования
Зеркала без льда: простой способ избежать обледенения
Кети Топурия рассказала о самом дорогом подарке, который поверг её в шок
Финансовая безопасность — почему стоит избегать наличных
Ношение кепки каждый день: скрытая психология и культурные значения
Информация о высокой летальности от метапневмовируса опровергнута

Топ-7 советов, как использовать скрабы в зимний период

1:52
Моя семья » Красота и стиль

1. Частота использования: зимой лучше сократить частоту применения скрабов до одного раза в неделю. Кожа становится более чувствительной из-за холода и ветра, поэтому слишком частое отшелушивание может привести к раздражению.

Скраб
Фото: commons.wikimedia.org by Deadseaspacare, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Скраб

2. Тип скраба: выбирайте мягкие скрабы с мелкими частицами, чтобы не травмировать кожу. Например, подойдут скрабы на основе сахара, овсяных хлопьев или измельченных орехов. Избегайте грубых абразивных средств, таких как скрабы с крупными частицами соли или кофе.

3. После скраба: обязательно увлажняйте кожу после использования скраба. Наносите питательный крем или маску сразу после процедуры, чтобы восполнить потерю влаги и предотвратить шелушение.

4. Подготовьте кожу: перед использованием скраба слегка распарьте кожу теплым полотенцем или примите теплый душ. Это поможет раскрыть поры и сделать процесс отшелушивания более эффективным.

5. Не трите слишком сильно: движения должны быть мягкими и круговыми, избегайте сильного давления на кожу. Слишком интенсивное трение может вызвать микротравмы и раздражение.

6. Область вокруг глаз: никогда не используйте скраб в области вокруг глаз, так как эта зона очень нежная и склонна к раздражениям.

7. Учитывайте тип кожи: если у вас сухая или чувствительная кожа, возможно, стоит вообще отказаться от скрабов зимой и заменить их на более щадящие методы эксфолиации, такие как ферментативные пилинги или мягкие гоммажи.

Соблюдая эти рекомендации, вы сможете поддерживать чистоту и гладкость кожи зимой, не причиняя ей вреда.

Уточнения

Скраб — косметический крем, содержащий твёрдые частицы (измельчённые семена растений, соль, сахар, очищенный песок и т. п.), используется для очищения кожи от омертвевших клеток.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
Наука и техника
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе Аудио 
Почему в гипермаркетах США наблюдается продуктовая гигантомания
Экономика и бизнес
Почему в гипермаркетах США наблюдается продуктовая гигантомания Аудио 
Не дайте себя обмануть: как выявить фальшивое моторное масло
Авто
Не дайте себя обмануть: как выявить фальшивое моторное масло Аудио 
Популярное
Гигантские морские черви обнаружены живущими под дном океана

Океан всегда привлекал внимание своей удивительной жизненной силой и разнообразием. Его воды наполнены существами всех форм и размеров — от крохотного планктона до величественных китов.

Гигантские морские черви обнаружены живущими под дном океана
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Восстановление морского льда в Антарктиде удивило учёных
Совсем не модно! Названы топ-3 устаревших элементов интерьера
Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова
Самые ласковые. Топ-9 пород кошек, которые очень любят своих хозяев
Кинолог назвал 3 худшие породы собак для дома
Гигантский сом из Британии побил мировой рекорд
Гигантский сом из Британии побил мировой рекорд
Последние материалы
Мониторинг активности: как фитнес-браслет помогает лучше понимать своё тело
Как приготовить воздушное и хрустящее безе без яиц
Секреты идеальной кухни: как выбрать гарнитур для ежедневного использования
Зеркала без льда: простой способ избежать обледенения
Кети Топурия рассказала о самом дорогом подарке, который поверг её в шок
Финансовая безопасность — почему стоит избегать наличных
Ношение кепки каждый день: скрытая психология и культурные значения
Информация о высокой летальности от метапневмовируса опровергнута
Зимняя защита для комнатных растений: полив и опрыскивание
Ветеринарная аптечка для собак: обязательный набор для здоровья вашего питомца
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.