Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Запотели окна? Решение, которое не ударит по кошельку
Рецепт вкуснейших шоколадных шариков с начинкой
Ирина Хакамада раскрыла, почему все её четыре брака привели к разводам
Раскрыта польза чтения для мозга
Пионы и их соседи: что можно, а что нельзя
Как перестать путать педали газа и тормоза
Финансовый раритет — старинные монеты могут стоить целое состояние
Влияние сна на старение мозга: результаты исследования
Перчатки для тренировок: почему важно выбрать правильный материал

Философ Дынов раскрыл, как распознать в человеке родственную душу

1:08
Моя семья » Красота и стиль

Философ Петр Дынов утверждает, что если мысль о человеке не исчезает из вашего сознания, то он вас любит. Духовные наставники считают это признаком того, что человек думает о вас и подключается к метафизическому уровню.

Пляж Бронте, Бронте, Австралия
Фото: commons.wikimedia.org by India Tupy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пляж Бронте, Бронте, Австралия

Многие люди уверены, что их души связаны с другими и они взаимодействуют. Родственные души являются наиболее важными для каждого человека. Согласно некоторым верованиям, родственные души могут пересекаться с людьми из прошлых жизней и влюбляться.

Родственная душа — это человек, который был отправлен на землю Вселенной для вас. Оксфордский словарь определяет родственную душу как идеального друга или партнера по жизни.

Если вы ощущаете сильное чувство к кому-то, возможно, это означает, что вы нашли свою родственную душу. Когда вы найдете свою истинную родственную душу, то не будет ничего, что вы не смогли бы преодолеть вместе. Конечно, есть много трудностей или неприятностей, но вместе вы будете раскрывать свои лучшие качества.

Уточнения

Душа́ (греч. ψυχή, лат. anima; рус. и ст.‑слав. дѹша из *duxi̯ā) — в различных культурах, религиях, философских учениях — сверхъестественная нематериальная бессмертная субстанция, придающая целостность и непрерывность индивидуальному существованию, в которой выражена божественная природа и сущность человека.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Гигантская крепость Кавказа: почему её не могли заметить раньше
Наука и техника
Гигантская крепость Кавказа: почему её не могли заметить раньше Аудио 
Почему в гипермаркетах США наблюдается продуктовая гигантомания
Экономика и бизнес
Почему в гипермаркетах США наблюдается продуктовая гигантомания Аудио 
Родственницы Федосеевой-Шукшиной чуть не подрались возле суда
Шоу-бизнес
Родственницы Федосеевой-Шукшиной чуть не подрались возле суда
Популярное
Гигантские морские черви обнаружены живущими под дном океана

Океан всегда привлекал внимание своей удивительной жизненной силой и разнообразием. Его воды наполнены существами всех форм и размеров — от крохотного планктона до величественных китов.

Гигантские морские черви обнаружены живущими под дном океана
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Восстановление морского льда в Антарктиде удивило учёных
Совсем не модно! Названы топ-3 устаревших элементов интерьера
Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова
Кинолог назвал 3 худшие породы собак для дома
Открытие 8-летнего ребенка на заднем дворе о муравьях изменило науку о Земле
Гигантский сом из Британии побил мировой рекорд
Гигантский сом из Британии побил мировой рекорд
Последние материалы
Ирина Хакамада раскрыла, почему все её четыре брака привели к разводам
Раскрыта польза чтения для мозга
Философ Дынов раскрыл, как распознать в человеке родственную душу
Пионы и их соседи: что можно, а что нельзя
Как перестать путать педали газа и тормоза
Финансовый раритет — старинные монеты могут стоить целое состояние
Влияние сна на старение мозга: результаты исследования
Перчатки для тренировок: почему важно выбрать правильный материал
Лучшие советы по выбору кровати для полноценного отдыха
Последствия плана "Ковёр" в Казани для пассажиров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.