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5 идей для маникюра, чтобы продлить новогоднее настроение

2:16
Моя семья » Красота и стиль

Праздники закончились, но разве это повод расставаться с рождественским настроением? Нейл-мастер Нелли Юнусова предлагает несколько идей, которые помогут сохранить атмосферу праздника еще как минимум на месяц.

Бордовый маникюр
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бордовый маникюр

Шиммер — сверкай, как новогодняя ёлка

После новогодних праздников многие переходят на более сдержанные оттенки, но это не значит, что нужно прощаться с блеском. Даже если в Новый год вы отдали предпочтение матовым покрытиям, первые рабочие дни января — отличное время для обновления маникюра с добавлением сияния. Выберите нежные белые или молочные оттенки и добавьте шиммер. Небольшие мерцающие элементы, особенно в золотом оттенке, придадут маникюру элегантный и праздничный вид, идеально подходящий для зимнего настроения.

Mocha — кофейный тренд января

Новый год принес с собой не только праздничное настроение, но и новые тренды. Один из них — кофейный оттенок mocha. Этот теплый и уютный цвет быстро завоевал популярность в январе, и не зря. Нейл-мастер советует выбрать матовый финиш для этого оттенка, а для разнообразия добавить контрастные рождественские элементы в виде графических рисунков. Такой маникюр будет уместен как в праздники, так и в обычные дни.

Жемчужная втирка — элегантный и лаконичный дизайн

Если вы хотите чего-то элегантного и не перегруженного, то жемчужная втирка — это идеальный выбор. Белый перелив на ногтях средней длины или длинных смотрится особенно стильно. Секрет в том, чтобы не перегружать дизайн лишними элементами. Минимализм в этом случае будет играть на руку, придавая маникюру утонченный и свежий вид.

Светоотражающее покрытие — волшебство на ногтях

Еще один способ сохранить новогоднюю атмосферу — это маникюр со светоотражающим покрытием. Оно придает ногтям необычный эффект, и его можно использовать для создания френча или для более ярких решений, комбинируя его с другими дизайнами. Такой маникюр добавит вам волшебного блеска и свежести в любую погоду.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки). 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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