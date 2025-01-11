5 идей для маникюра, чтобы продлить новогоднее настроение

Праздники закончились, но разве это повод расставаться с рождественским настроением? Нейл-мастер Нелли Юнусова предлагает несколько идей, которые помогут сохранить атмосферу праздника еще как минимум на месяц.
После новогодних праздников многие переходят на более сдержанные оттенки, но это не значит, что нужно прощаться с блеском. Даже если в Новый год вы отдали предпочтение матовым покрытиям, первые рабочие дни января — отличное время для обновления маникюра с добавлением сияния. Выберите нежные белые или молочные оттенки и добавьте шиммер. Небольшие мерцающие элементы, особенно в золотом оттенке, придадут маникюру элегантный и праздничный вид, идеально подходящий для зимнего настроения.
Новый год принес с собой не только праздничное настроение, но и новые тренды. Один из них — кофейный оттенок mocha. Этот теплый и уютный цвет быстро завоевал популярность в январе, и не зря. Нейл-мастер советует выбрать матовый финиш для этого оттенка, а для разнообразия добавить контрастные рождественские элементы в виде графических рисунков. Такой маникюр будет уместен как в праздники, так и в обычные дни.
Если вы хотите чего-то элегантного и не перегруженного, то жемчужная втирка — это идеальный выбор. Белый перелив на ногтях средней длины или длинных смотрится особенно стильно. Секрет в том, чтобы не перегружать дизайн лишними элементами. Минимализм в этом случае будет играть на руку, придавая маникюру утонченный и свежий вид.
Еще один способ сохранить новогоднюю атмосферу — это маникюр со светоотражающим покрытием. Оно придает ногтям необычный эффект, и его можно использовать для создания френча или для более ярких решений, комбинируя его с другими дизайнами. Такой маникюр добавит вам волшебного блеска и свежести в любую погоду.
Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки).
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