Вишневый маникюр и другие тренды, которые не уйдут из моды в 2025 году

2:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С наступлением нового года хочется не только обновить интерьер, но и добавить ярких акцентов в собственный стиль. Одним из таких трендов в нейл-арте, который продолжает набирать популярность, является использование креативных техник и ярких оттенков. В 2025 году акценты на ногтях будут необычными и стильными, вдохновляя на смелые эксперименты.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Маникюр

4 стильные техники и 8 идей для украшения ногтей в 2025 году

Техника Aura Nails. Один из главных трендов 2025 года — это техника Aura nails, которая создаёт переход от одного оттенка к другому. Основной эффект — мягкий и плавный градиент от центра ногтя, с лёгким круговым переходом. Эффект можно усилить, используя яркие цвета, чтобы создать эффект свечения. Вишневые ногти. Хотя многие уже попрощались с летними оттенками, вишневые ногти остаются в тренде и в начале 2025 года. В TikTok тег #cherrynails уже набрал 33 тысячи видео с красными и винными оттенками лака, украшенными рисунками фруктов. Этот тренд будет актуален и в зимнее время, добавляя яркие акценты в холодные дни. Перевернутый и двойной френч. Техника френча продолжает быть популярной, но в 2025 году она будет в новом формате. Перевернутый и двойной френч — это идеальный способ обновить классический маникюр. Вы можете использовать эту технику в сочетании с яркими цветами и необычными формами для создания уникальных дизайнов. Техника вырезания эмали. Одним из самых оригинальных подходов в нейл-арте является техника вырезания эмали. Здесь лаком рисуются фигуры, которые вырезаются на ногте — овальные, треугольные или даже с краями в виде сердца. Это создаёт интересный и необычный визуальный эффект.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки).



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