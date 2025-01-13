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Учимся сочетать вещи, как звёздные стилисты

1:43
Моя семья » Красота и стиль

Идеально подобранный гардероб — мечта многих. Стилисты звезд, благодаря знанию трендов и правил комбинирования, создают образы, которые смотрятся гармонично и эффектно. Но научиться сочетать вещи, как профессионалы, под силу каждому.

Девушка в платье
Фото: freepik.com by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в платье

База — ключ к успеху

Первый шаг к стильному гардеробу — создание базовых комплектов. Универсальные вещи, такие как белая рубашка, классические джинсы и пиджак, станут основой для множества комбинаций. База помогает оставаться стильным без лишних затрат и дает возможность экспериментировать с акцентами.

Игра текстур и материалов

Секрет профессионалов — в умении сочетать разные фактуры. Например, кожаная юбка и кашемировый свитер создают эффектный контраст, а шелковый топ с джинсовой курткой добавит непринужденности. Экспериментируйте с материалами, чтобы сделать образы объёмными и интересными.

Цветовые акценты и аксессуары

Не бойтесь ярких деталей! Добавьте цвет с помощью сумки, шарфа или обуви. Аксессуары помогут расставить акценты и подчеркнуть ваш стиль. Важно помнить о балансе: акцент должен быть один, чтобы образ не выглядел перегруженным.

Советы по пропорциям

Играйте с объёмами: если верх свободный, выбирайте облегающий низ, и наоборот. Этот прием помогает подчеркнуть фигуру и создать гармоничный силуэт.

Освоив базовые принципы стилистов, вы сможете создавать образы, достойные красной дорожки. Комбинируйте, экспериментируйте и не бойтесь выделяться!

Уточнения

Стилист стилистка — специалист в области создания стиля (имиджа) человека с помощью: причёски (парикмахер, стилист по причёскам, колорист); макияжа (визажист); одежды (стилист-имиджмейкер); украшений (ювелирный стилист); фотообраза (фотограф-стилист).

 

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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