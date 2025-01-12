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Какие этапы корейского ухода за кожей действительно необходимы?

1:38
Моя семья » Красота и стиль

Корейский уход за кожей стал настоящей сенсацией в мире бьюти-индустрии. Однако не каждый может выделить время на выполнение всех 10 шагов, предлагаемых этой системой. Важно понять, какие из них действительно эффективны и как адаптировать их к своему образу жизни, чтобы получить максимальный результат.

уход
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
уход

Этапы корейского ухода: что выбрать?

Двойное очищение

Этот этап включает использование гидрофильного масла и пенки. Очищение кожи от макияжа и загрязнений действительно играет важную роль, особенно для жителей городов.

Тонизирование

Тонер помогает восстановить pH кожи и подготовить её к следующим шагам. Это базовый этап, который стоит включить в любой уход.

Эссенции и сыворотки

Эти средства насыщают кожу активными веществами. Выбирать стоит в зависимости от её типа и потребностей.

Маски и кремы

Тканевые маски — яркий элемент корейского ухода, но их можно использовать 1–2 раза в неделю. А вот увлажняющий крем обязателен ежедневно.

Адаптация к реальности

Не обязательно следовать всем 10 шагам. Вы можете выбрать ключевые этапы: очищение, тонизирование, сыворотка и крем. Этого достаточно, чтобы сохранить кожу здоровой и увлажнённой.

Корейский уход можно адаптировать под свой ритм жизни, оставив только те этапы, которые действительно работают для вашей кожи. Главное — регулярность и правильный подбор средств.

Уточнения

Эссенция (вещество) — в пищевой промышленности и фармацевтике вытяжка и/или концентрированный раствор.

Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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