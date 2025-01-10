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Тренды в пластической хирургии, которые изменят ваш взгляд на красоту

2:59
Моя семья » Красота и стиль

Пластическая хирургия не стоит на месте: ежегодно появляются новые тренды, а в 2025 году все больше людей будут искать не только эстетическую, но и естественную красоту. Женщины стремятся выглядеть не так, как все, а так, как лучше всего для их индивидуальных черт.

Уколы красоты
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уколы красоты

В этом контексте понятие "естественности" становится особенно важным. Пластический хирург Гузаль Исамутдинова рассказывает о новых тенденциях в сфере бьюти-процедур, которые будут на пике популярности в год Змеи.

Натуральность и минимализм: уход от искусственного

Популярность так называемых "естественных" процедур продолжает расти. Забудьте об очевидных изменениях, таких как чрезмерно большие импланты или искусственные губы. Сегодня все больше женщин выбирают операции, которые лишь подчеркивают природную красоту.

"Женщины все чаще выбирают методы, которые подчеркивают их природные черты, а не создают искусственный образ. Это должно быть так, как будто вы проснулись после хорошего сна, и на вашем лице нет следов усталости", — говорит Гузаль Исамутдинова.

Малоинвазивные методы: омоложение без следов

Все большую популярность приобретают малоинвазивные процедуры, которые позволяют достичь потрясающих результатов с минимальным вмешательством. К примеру, подтяжка лица с использованием микроинструментов и эндоскопических технологий помогает подтянуть кожу и мышцы без обширных разрезов и долгого восстановления. В этом году также стоит ожидать рост интереса к контурной пластике и нитевому лифтингу.

Блефаропластика: взгляд, который не выдает возраста

Не стоит забывать и о "блефаропластике", операции, направленной на омоложение глаз. Эта процедура помогает избавиться от "мешков" под глазами, морщин и обвисших век. Важно, что современные методики позволяют достичь естественного результата, не теряя индивидуальных черт лица.

Липофилинг: омоложение собственными силами

Липофилинг — еще одна актуальная процедура, которая популярна в 2025 году. Эта методика омоложения с использованием собственной жировой ткани пациентки помогает вернуть объём, рельеф и улучшить качество кожи. Процесс омоложения происходит за счет стволовых клеток, которые содержатся в пересаженном жире, и стимулируют регенерацию тканей.

Узкая талия: секрет женственности

Не теряет актуальности и стремление к изящной, выраженной талии. С помощью инновационных методов липосакции и подтяжки живота можно добиться идеальных изгибов и создать более женственный силуэт. Эта тенденция интересует не только зрелых женщин, но и молоденьких девушек, которые стремятся к совершенству.

Уточнения

Пласти́ческая хирурги́я — это раздел хирургии, занимающийся оперативными вмешательствами, направленными на устранение деформаций и дефектов какого-либо органа, ткани или поверхности человеческого тела.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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