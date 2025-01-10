Простой путь к прессу: 4 упражнения, которые изменят ваше тело

2:38 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Праздники позади, а вот те приятные килограммы и потерянная форма — остались. У многих на повестке дня стоит одна цель: вернуть подтянутую фигуру. Владимир Глушаков, фитнес-инструктор с многолетним опытом, поделился с нами простыми, но эффективными упражнениями, которые помогут не только вернуть пресс, но и улучшить общую физическую форму.

Фото: freepik мышцы пресса

1. Отжимания с акцентом на пресс

Отжимания — это классическое упражнение, которое многие игнорируют, считая его только для рук. Но если выполнять их правильно, они могут стать отличной зарядкой для живота. Встаньте в планку, сводите лопатки вместе, а стопы — на ширину таза. Медленно сгибайте руки и опускайтесь вниз. Важно держать пресс в напряжении всё время выполнения упражнения. Чем медленнее вы выполняете движение, тем большую нагрузку ощущают мышцы живота. Для новичков можно начать с упора на колени.

2. "Червяк" — растяжка и нагрузка на пресс

Это упражнение не только тренирует пресс, но и помогает растянуть мышцы задней поверхности ног. Для начала расставьте стопы на ширине плеч. Наклонитесь и поставьте ладони рядом со стопами. Согните колени для лучшего растяжения, затем переходите в упор лежа. Зафиксируйте положение на несколько секунд и вернитесь в исходное положение. Это упражнение идеально подходит для разминки и гибкости, а также активирует мышцы живота.

3. Повороты бедер в планке

Заняв положение в планке, начните медленно опускать бедра поочередно в одну и другую сторону. Во время выполнения упражнения старайтесь держать пресс и ягодицы максимально напряженными. Очень важно не касаться пола бедрами, чтобы избежать лишней нагрузки. Упражнение тренирует как пресс, так и мышцы кора. После этого отдохните и повторите еще три подхода.

4. Выпрыгивания для активного пресса

Этот динамичный элемент зарядки идеально подходит для того, чтобы привести в тонус все мышцы, включая пресс. Встаньте прямо, расставьте стопы на ширине плеч, колени и стопы направьте в одну сторону для снижения нагрузки на суставы. Сделайте легкий наклон корпуса вперед и выпрыгните вверх. Главное — аккуратно приземлиться и вернуться в исходное положение. Начните с 20 повторений, а через неделю увеличьте их до 40.

Уточнения

Спорт (от англ. sport — сокращение от первоначального старофранц. disport — «развлечение, забава») — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.



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