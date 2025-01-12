Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
7 удивительных гибридов животных, которых не встретишь в дикой природе
Как сделать старомодный дом современным без перепланировки? Советы по интерьеру
Сигналы клаксона: как правильно реагировать, чтобы избежать конфликтов
Приготовьте простой манник на кефире или сметане, с которым справится даже ребёнок
У Великобритании остался недельный запас газа
Алсу почти никогда не ругает своих детей: лишь один поступок может огорчить певицу
Лишний вес уйдёт за месяц: простой способ поможет снизить суточную калорийность еды на 500 калорий
Последний раз — Бельгия впервые в рамках ЕС запретила продажу одноразовых вейпов
Как бузина помогает сжигать жир и укреплять иммунитет

Культовые кинообразы, ставшие основой модных трендов

Моя семья » Красота и стиль

Кино всегда было источником вдохновения для моды. Образы, созданные стилистами для экранных персонажей, часто выходят за рамки фильма и становятся настоящими трендами, которые продолжают влиять на стиль и через десятилетия. В этом тексте мы рассмотрим, какие костюмы из фильмов стали настоящими трендами и почему они не выходят из моды.

Съемки кино
Фото: unsplash.com by Matthias Blonski mbgrfk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Съемки кино

Образ Одри Хепберн в "Завтрак у Тиффани"

Одним из самых известных кинообразов, оказавших влияние на моду, является героиня Одри Хепберн в фильме "Завтрак у Тиффани". Черное платье с маленькими белыми перчатками и жемчужными украшениями стало символом элегантности и безупречного вкуса. Этот образ остается актуальным и в наши дни, благодаря своей универсальности и простоте.

Стиль Брюса Уиллиса в "Крепком орешке"

Образ Брюса Уиллиса в фильме "Крепкий орешек" стал культовым благодаря сочетанию мужской практичности и уверенности. Куртки, брюки и футболки героя сделали casual стиль еще более популярным, а мужская мода начала активно заимствовать элементы из боевиков.

Женская мода и "Клёш" в 1970-х

Фильмы 1970-х годов, такие как "Бонни и Клайд", популяризировали стиль клёш, который стал символом свободы и революции в моде. Эти широкие брюки с завышенной талией не выходят из моды уже несколько десятилетий, снова и снова возвращаясь на подиумы.

Кино и мода неразрывно связаны, и культовые образы из фильмов становятся настоящими источниками вдохновения для создания актуальных трендов. Каждый из них продолжает жить в умах дизайнеров и зрителей, влияя на стиль и формируя будущее моды.

Уточнения

Фильм также кино́, кинофи́льм, телефи́льм, кинокарти́на — отдельное произведение киноискусства.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Сейчас читают
Как избавиться от накипи в чайнике за пару минут
Недвижимость
Как избавиться от накипи в чайнике за пару минут Аудио 
Американский рынок отказывается от чёрных металлов и алюминия из России
Экономика и бизнес
Американский рынок отказывается от чёрных металлов и алюминия из России Аудио 
Этот тест доказал, какое масло лучше защищает двигатель
Авто
Этот тест доказал, какое масло лучше защищает двигатель Аудио 
Популярное
Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля

Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.

Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
Сигналы, что пора менять ремень ГРМ: не дайте машине сломаться
Для похудения достаточно лишь одного — ходить пешком
Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова
Этот тест доказал, какое масло лучше защищает двигатель
Зонд Parker записал голос Солнца
Не дайте себя обмануть: как выявить фальшивое моторное масло
Не дайте себя обмануть: как выявить фальшивое моторное масло
Последние материалы
Алсу почти никогда не ругает своих детей: лишь один поступок может огорчить певицу
Культовые кинообразы, ставшие основой модных трендов
Лишний вес уйдёт за месяц: простой способ поможет снизить суточную калорийность еды на 500 калорий
Последний раз — Бельгия впервые в рамках ЕС запретила продажу одноразовых вейпов
Как бузина помогает сжигать жир и укреплять иммунитет
Что не стоит есть на пустой желудок: список продуктов, которых нужно избегать
Нехватка места для хранения на кухне. Вот как вы можете с этим справиться!
Яичный секрет здоровья: почему этот продукт обязателен в рационе
Прогулка обернулась бедой: в Нью-Йорке разыскивают пудель-бишона
Обрезка деревьев в январе: условия и рекомендации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.