Почему важно очищать кожу даже если вы не наносите макияж?

Очищение кожи — это важнейший этап ухода за лицом, который часто недооценивается, особенно если вы не используете макияж. Однако даже без косметики наша кожа подвергается воздействию внешней среды и накоплению загрязнений. Давайте разберемся, почему очищение столь важно.
Каждый день кожа сталкивается с пылью, смогом, бактериями и отмершими клетками эпидермиса. Эти загрязнения оседают на поверхности и могут забивать поры, нарушая естественный процесс обновления клеток. Даже если вы не наносите макияж, ваша кожа подвергается воздействиям, поэтому требуется регулярное очищение.
Неочищенная кожа может стать причиной возникновения воспалений, угрей и чёрных точек. Скопление загрязнений и кожного сала приводит к забиванию пор, что создает благоприятную среду для бактерий. Регулярное очищение помогает поддерживать кожу в чистоте, предотвращая эти проблемы.
Очищение является первым и важным этапом в уходе за кожей, потому что оно открывает поры и позволяет активным ингредиентам кремов и сывороток проникать глубже в дерму. Без тщательной очистки кожа не может эффективно воспринимать ухаживающие средства.
Очищение — это не только необходимость для тех, кто носит макияж. Это важный шаг в поддержании здоровья дермы и предотвращении её преждевременного старения. Не забывайте очищать кожу ежедневно, чтобы сохранить ее свежесть и чистоту.
Очищение — действие по глаголу «очистить».
Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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