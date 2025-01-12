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Почему важно очищать кожу даже если вы не наносите макияж?

1:46
Моя семья » Красота и стиль

Очищение кожи — это важнейший этап ухода за лицом, который часто недооценивается, особенно если вы не используете макияж. Однако даже без косметики наша кожа подвергается воздействию внешней среды и накоплению загрязнений. Давайте разберемся, почему очищение столь важно.

Женщина ухаживает за лицом
Фото: flickr.com by LG전자, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Женщина ухаживает за лицом

Скрытые загрязнения

Каждый день кожа сталкивается с пылью, смогом, бактериями и отмершими клетками эпидермиса. Эти загрязнения оседают на поверхности и могут забивать поры, нарушая естественный процесс обновления клеток. Даже если вы не наносите макияж, ваша кожа подвергается воздействиям, поэтому требуется регулярное очищение.

Предотвращение воспалений и раздражений

Неочищенная кожа может стать причиной возникновения воспалений, угрей и чёрных точек. Скопление загрязнений и кожного сала приводит к забиванию пор, что создает благоприятную среду для бактерий. Регулярное очищение помогает поддерживать кожу в чистоте, предотвращая эти проблемы.

Подготовка к уходу

Очищение является первым и важным этапом в уходе за кожей, потому что оно открывает поры и позволяет активным ингредиентам кремов и сывороток проникать глубже в дерму. Без тщательной очистки кожа не может эффективно воспринимать ухаживающие средства.

Очищение — это не только необходимость для тех, кто носит макияж. Это важный шаг в поддержании здоровья дермы и предотвращении её преждевременного старения. Не забывайте очищать кожу ежедневно, чтобы сохранить ее свежесть и чистоту.

Уточнения

Очищение — действие по глаголу «очистить».

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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