Как создать стильный многослойный образ?

1:42 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многослойность — это не только про тепло в холодное время года, но и про стиль. Правильное сочетание слоев помогает создать объёмный, интересный и утончённый образ. Важно не просто надеть одежду друг на друга, а грамотно комбинировать вещи, чтобы выглядеть элегантно и не перегрузить образ.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain девушка с цветами

Секреты грамотной многослойности

Первое правило многослойности — это баланс. Чтобы создать стильный образ, нужно комбинировать вещи разных текстур и материалов. Например, сочетание твида с шёлком или плотного трикотажа с лёгким кашемиром создаёт интересный контраст. Важно следить за пропорциями: если снизу на вас широкие брюки, верх должен быть более облегающим, и наоборот.

Цвет и структура

Цвета играют важную роль в многослойных образах. Основное правило — выбирайте нейтральные оттенки в качестве основы, а яркие или акцентные элементы добавляйте в виде аксессуаров или деталей. Тёмные цвета всегда визуально стройнят, а светлые делают силуэт более лёгким и открытым.

Завершающие штрихи

Чтобы завершить многослойный образ, добавьте интересные аксессуары: пояса, шарфы, шляпы или стильные сумки. Эти детали не только дополнят наряд, но и помогут добавить завершающие акценты. Важно не переусердствовать — многослойность не должна выглядеть перегруженной.

Многослойность — это идеальный способ создать стильный и актуальный образ. Главное — соблюдать баланс, использовать правильные текстуры и добавлять яркие детали.

Уточнения

Ткань — текстильное полотно, изготовленное на ткацком станке переплетением взаимно перпендикулярных систем нитей.



Аксессуар в одежде — в теории моды это предмет, используемый для дополнения внешнего вида или стиля и наиболее подверженный модным тенденциям.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.