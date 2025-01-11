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Лучшие рецепты масок для лица с эффектом лифтинга

2:05
Моя семья » Красота и стиль

С возрастом кожа теряет упругость, и многие женщины ищут способы вернуть ей молодость и подтянутость. Маски с лифтинг-эффектом — это отличный способ поддержать тонус лица и восстановить его сияние. Мы расскажем о самых эффективных ингредиентах для создания домашних подтягивающих масок.

Маска
Фото: Freepik is licensed under Free license
Маска

Маска с мёдом и корицей

Мёд обладает увлажняющими и питательными свойствами, а корица стимулирует кровообращение и помогает коже выглядеть более упругой. Смешайте 1 столовую ложку мёда с 1/2 чайной ложки молотой корицы. Нанесите смесь на лицо на 15-20 минут, затем смойте тёплой водой.

Маска с глиной и витамином E

Глина — отличный очищающий ингредиент, а витамин E активно борется с признаками старения, улучшая состояние кожи. Смешайте 1 столовую ложку белой или зелёной глины с капсулой витамина E и  добавьте немного воды до консистенции пасты. Нанесите на лицо, оставьте на 15 минут и смойте.

Маска с огурцом и алоэ вера

Огурец увлажняет, успокаивает и освежает кожу, а алоэ вера способствует её регенерации. Для этой маски возьмите 1/2 огурца, натёртого на тёрке, и 1 столовую ложку геля алоэ вера. Смешайте ингредиенты и нанесите на лицо на 20 минут. Это отличный способ освежить кожу и вернуть ей упругость.

Маска с бананом и авокадо

Банан и авокадо содержат множество полезных жиров, которые увлажняют кожу и помогают ей оставаться гладкой. Разомните 1/2 банана и 1/4 авокадо, смешайте до однородной массы и нанесите на кожу на 15-20 минут.

Регулярное применение таких масок может стать отличным дополнением к вашему уходу за кожей, позволяя поддерживать её в тонусе и даря сияющий, здоровый вид.

Уточнения

Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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