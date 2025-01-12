Как плавно и грамотно вернуться в форму после долгих праздников

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В период новогодних праздников многие сталкиваются с апатией и нежеланием возвращаться к привычному режиму после отдыха. Кроме того, беспокойство о набранных за праздники килограммах может усугубить ситуацию.

Фото: commons.wikimedia.org by Takeaway, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Салат с тунцом и фасолью

За две недели граждане с удовольствием поглощали разнообразные блюда — салаты, холодец, мясные угощения и бутерброды с икрой и рыбой. Высокая калорийность этих блюд могла привести к набору лишнего веса у тех, кто не ограничивал себя в еде.

Врач-диетолог Алена Капустина в разговоре с RuNews24.ru отмечает, что быстро вернуться в форму после праздников может быть сложно, и лучше не делать это своей первостепенной целью. Снижение веса должно происходить постепенно и без негативных последствий для здоровья.

Первый шаг, который рекомендует сделать специалист, — уменьшить порции еды и заменить высококалорийные продукты на более полезные. Рекомендуется включить в рацион больше белка (постное мясо, бобовые) и клетчатки (овощи, фрукты). Есть следует небольшими порциями 5-6 раз в день, чтобы поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Также полезно увеличить потребление воды, что поможет ускорить метаболизм. Второй важный шаг — увеличить физическую активность. После периода затяжного отдыха рекомендуется начать с пеших прогулок или утренней зарядки. Постепенно можно наращивать нагрузку, добавляя больше времени на прогулки и повышая интенсивность домашних тренировок. Третий шаг — нормализовать сон, это не менее важно. Недостаток сна может привести к повышенному аппетиту и нарушению обмена веществ, поэтому важно уделять внимание качеству и продолжительности сна.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.



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