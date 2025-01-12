Как плавно и грамотно вернуться в форму после долгих праздников

В период новогодних праздников многие сталкиваются с апатией и нежеланием возвращаться к привычному режиму после отдыха. Кроме того, беспокойство о набранных за праздники килограммах может усугубить ситуацию.
За две недели граждане с удовольствием поглощали разнообразные блюда — салаты, холодец, мясные угощения и бутерброды с икрой и рыбой. Высокая калорийность этих блюд могла привести к набору лишнего веса у тех, кто не ограничивал себя в еде.
Врач-диетолог Алена Капустина в разговоре с RuNews24.ru отмечает, что быстро вернуться в форму после праздников может быть сложно, и лучше не делать это своей первостепенной целью. Снижение веса должно происходить постепенно и без негативных последствий для здоровья.
Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.
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