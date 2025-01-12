Антивозрастной уход за кожей: как меняются потребности и что должно быть в вашем креме

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С возрастом уход за кожей становится более значимым. Дерматолог, косметолог и трихолог Татьяна Егорова рассказала изданию Ньюсинфо, как меняются потребности кожи и какие компоненты должны быть в антивозрастной косметике.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина в халате с маской на лице и журналом

По словам Егоровой, с возрастом структура кожи изменяется, что требует более тщательного ухода. Она советует использовать косметические средства чаще, чем в молодости.

С возрастом кожа становится тоньше, поэтому важно чаще использовать уходовые средства. Пигментация может усиливаться, и в этот период особенно полезен ретинол, который стимулирует обновление клеток кожи.

Эксперт рассказала, что ретинол ускоряет деление клеток и обновление дермы, влияя на ДНК. В антивозрастной косметике Егорова выделяет ретинол, пептиды, аминокислоты, гиалуроновую кислоту, осветляющие компоненты, глицерин и жирные кислоты.

По её словам, ретинол улучшает текстуру кожи, пептиды и аминокислоты активируют клетки, гиалуроновая кислота увлажняет, осветляющие компоненты борются с пигментацией, глицерин и жирные кислоты устраняют сухость.

При выборе косметики важно обращать внимание на состав и потребности кожи.

"Крема могут лишь временно увлажнить и улучшить внешний вид кожи, но они не способны кардинально изменить её структуру или ликвидировать глубокие заломы. Для этого необходимы более серьезные процедуры, такие как инъекции, мезотерапия и биоревитализация", — отметила косметолог.

Егорова подчеркивает, что уход в домашних условиях не заменит профессиональные процедуры. 70-80% успеха в уходе за возрастной кожей зависит от профессиональной помощи.

Для наилучших результатов нужен комплексный подход: антиоксидантная поддержка, витамины, минералы и правильно подобранные подготовительные процедуры, заключила дерматолог.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.



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