Акне и акнеформные дерматозы: в чём разница?

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Акне отличается от обычных прыщей несколькими ключевыми характеристиками. Основные различия включают возраст начала, локализацию высыпаний, их тип и характер течения заболевания.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Акне

Врач-дерматолог Мария Кызымко из клиники "Будь Здоров" на Сретенке подчеркнула, что акне чаще всего начинается в подростковом возрасте, тогда как акнеформные дерматозы могут проявляться у людей любого возраста.

Локализация акне обычно ограничивается лицом, спиной и грудью, тогда как акнеформные высыпания могут появляться на различных участках тела, включая конечности, сообщает Газета.Ru.

Акне характеризуется преобладанием комедонов (черных точек), тогда как акнеформные дерматозы часто сопровождаются воспалительными элементами, такими как папулы и пустулы, рассказала дерматолог.

Течение акне обычно длительное, тогда как акнеформные дерматозы имеют более короткий период, заканчивающийся после устранения причины. Эти заболевания могут быть вызваны различными факторами, включая гормональные изменения, стресс, климатические условия и прием некоторых лекарственных препаратов, таких как кортикостероиды, противоэпилептические средства и другие.

Акнеформные дерматозы проявляются в виде папул, пустул, узелков, могут сопровождаться покраснением, шелушением и зудом. Эти заболевания требуют тщательной диагностики и профессионального лечения, поскольку они отличаются от обычного акне по многим параметрам. Самолечение может ухудшить состояние, поэтому важно обратиться к специалисту для точной диагностики и назначения адекватной терапии. Лечение подбирается индивидуально в зависимости от конкретного диагноза, добавила специалист.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.





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