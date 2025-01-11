Можно ли есть фрукты с высоким гликемическим индексом во время похудения?

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Несмотря на то, что фрукты полезны и часто включаются в диеты, их влияние на снижение веса вызывает вопросы. Профессор кафедры факультетской терапии РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук Альфред Богданов в разговоре с Манитаймс рассказал, можно ли употреблять фрукты при похудении, особенно если это касается сладких видов.

Фото: commons.wikimedia.org by MutantE AZUL, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Блюдо с фруктами

Существует миф о том, что ананасы способствуют сжиганию жира. Однако это не так. Профессор подчеркнул, что при снижении массы тела можно употреблять любые фрукты, и разгрузочные дни на фруктах вполне допустимы.

Важно помнить, что фрукты делятся на группы с разным гликемическим индексом. Фрукты с высоким гликемическим индексом содержат много рафинированных углеводов и их следует ограничивать. Это не значит, что их нужно полностью исключать из рациона, но потребление должно быть умеренным.

К фруктам с высоким гликемическим индексом относятся бананы, сладкие груши и яблоки, а также экзотические сладкие фрукты. Виноград и айва также имеют высокий гликемический индекс.

Фрукты с умеренным гликемическим индексом включают авокадо, некоторые абрикосы, грейпфрут, зелёные яблоки и груши, а также менее сладкие сорта ягод, такие как голубика, ежевика, малина и крыжовник. Абрикосы и персики занимают промежуточное положение.

Фруктов с низким гликемическим индексом в принципе не существует, потому что в составе любого фрукта есть углеводы, отметил эксперт.

"Тем не менее, никакие фрукты не стоит исключать из рациона, они могут присутствовать даже во время снижения веса. Важно, чтобы они употреблялись преимущественно в первой половине дня, так как они могут повышать уровень гликемии и препятствовать ночному сжиганию жира", — сказал Богданов.

Фрукты с высоким гликемическим индексом лучше есть после основного приёма пищи, например, после завтрака или обеда. Фрукты с умеренным и низким гликемическим индексом можно употреблять в течение дня, включая их в сбалансированный рацион, добавил специалист.

Уточнения

Фру́кт (лат. fructus — плод) — сочный съедобный плод растения.



Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.



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