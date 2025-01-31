Мужская мода 2025: самые яркие тренды нового сезона

В 2025 году мужская мода обретает смелость и оригинальность. Дизайнеры переосмысливают классику, добавляют неожиданные элементы и предлагают новые решения, которые ломают привычные рамки. Узнаем, что будет актуально в этом году.
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Парень
Спорт-шик — элегантность с ноткой расслабленности
Элементы спортивной одежды с гламурными акцентами уверенно занимают место в гардеробах. Мотокуртки, бомберы и свитера, вдохновленные футбольной эстетикой, идеально вписываются как в повседневные, так и в более элегантные образы.
Примеры
Шорты и футболки с принтами в стиле футбольных мячей.
Кожаная мото — куртка в черно-зеленой гамме с накладными карманами.
Свитера, напоминающие мяч, в сочетании с рубашками.
Костюмы из необычных тканей
Традиционные костюмы уступают место смелым материалам: атлас, бархат, кожа и твид создают яркий и дерзкий облик. Такой выбор — не только для офисных будней, но и для вечеринок или особых мероприятий.
Пример
Атласный костюм с вышивкой из стразов.
Твидовые ансамбли с укороченными жакетами.
Бархатные костюмы с акцентными брошами.
Стиль преппи
Ретро-тема возвращается, и стиль преппи вновь на пике популярности. Клетчатые пальто, жилеты и пуловеры из натуральных тканей помогут создать изысканный образ.
Примеры
Брюки, рубашки и жакеты в клетку.
Вязаные жилеты с логотипами и полосатыми узорами.
Мини-шорты
Короткие шорты остаются в моде, предлагая разнообразные варианты от деловых моделей до ярких пляжных решений.
Примеры
Шорты в клетку как часть костюма.
Кожаные модели свободного кроя.
Прозрачные ткани
Полупрозрачные топы, брюки и рубашки добавляют легкости и оригинальности мужскому гардеробу.
Примеры
Прозрачные рубашки с объемными узорами.
Топы из легких материалов в нежных оттенках.
Флористические мотивы и принты
Яркие принты и цветочные узоры делают одежду запоминающейся и оживляют гардероб.
Примеры
Куртки с пиксельными принтами.
Шорты и рубашки с рисунками дельфинов.
Одежда со стразами
Кристаллы и вышивка добавляют блеска и элегантности даже повседневной одежде.
Примеры
Шубы, украшенные крупными камнями.
Жакеты с вышивкой из стразов.
Акцентный деним
Деним становится центром внимания благодаря декору, оригинальным кроям и принтам.
Примеры
Куртки и брюки с принтом клетки.
Шорты с цветочными узорами.
Итог: Мода для смелых и стильных
2025 год ломает стереотипы: мужская одежда становится яркой, экспериментальной и максимально разнообразной. Независимо от стиля, каждый найдет что-то для себя, будь то классический бархатный костюм или прозрачная рубашка.
Уточнения
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время. Установление идеологии или стиля в какой-либо сфере жизни или культуры.