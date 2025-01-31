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Мужская мода 2025: самые яркие тренды нового сезона

3:12
Моя семья » Красота и стиль

В 2025 году мужская мода обретает смелость и оригинальность. Дизайнеры переосмысливают классику, добавляют неожиданные элементы и предлагают новые решения, которые ломают привычные рамки. Узнаем, что будет актуально в этом году.

Парень
Фото: freepik is licensed under https://www.freepik.com
Парень

Спорт-шик — элегантность с ноткой расслабленности

  • Элементы спортивной одежды с гламурными акцентами уверенно занимают место в гардеробах. Мотокуртки, бомберы и свитера, вдохновленные футбольной эстетикой, идеально вписываются как в повседневные, так и в более элегантные образы.

Примеры

  • Шорты и футболки с принтами в стиле футбольных мячей.
  • Кожаная мото — куртка в черно-зеленой гамме с накладными карманами.
  • Свитера, напоминающие мяч, в сочетании с рубашками.

Костюмы из необычных тканей

  • Традиционные костюмы уступают место смелым материалам: атлас, бархат, кожа и твид создают яркий и дерзкий облик. Такой выбор — не только для офисных будней, но и для вечеринок или особых мероприятий.

Пример

  • Атласный костюм с вышивкой из стразов.
  • Твидовые ансамбли с укороченными жакетами.
  • Бархатные костюмы с акцентными брошами.

Стиль преппи

  • Ретро-тема возвращается, и стиль преппи вновь на пике популярности. Клетчатые пальто, жилеты и пуловеры из натуральных тканей помогут создать изысканный образ.

Примеры

  • Брюки, рубашки и жакеты в клетку.
  • Вязаные жилеты с логотипами и полосатыми узорами.

Мини-шорты

  • Короткие шорты остаются в моде, предлагая разнообразные варианты от деловых моделей до ярких пляжных решений.

Примеры

  • Шорты в клетку как часть костюма.
  • Кожаные модели свободного кроя.

Прозрачные ткани

  • Полупрозрачные топы, брюки и рубашки добавляют легкости и оригинальности мужскому гардеробу.

Примеры

  • Прозрачные рубашки с объемными узорами.
  • Топы из легких материалов в нежных оттенках.

Флористические мотивы и принты

  • Яркие принты и цветочные узоры делают одежду запоминающейся и оживляют гардероб.

Примеры

  • Куртки с пиксельными принтами.
  • Шорты и рубашки с рисунками дельфинов.

Одежда со стразами

  • Кристаллы и вышивка добавляют блеска и элегантности даже повседневной одежде.

Примеры

  • Шубы, украшенные крупными камнями.
  • Жакеты с вышивкой из стразов.

Акцентный деним

  • Деним становится центром внимания благодаря декору, оригинальным кроям и принтам.

Примеры

  • Куртки и брюки с принтом клетки.
  • Шорты с цветочными узорами.

Итог: Мода для смелых и стильных

2025 год ломает стереотипы: мужская одежда становится яркой, экспериментальной и максимально разнообразной. Независимо от стиля, каждый найдет что-то для себя, будь то классический бархатный костюм или прозрачная рубашка.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время. Установление идеологии или стиля в какой-либо сфере жизни или культуры.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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