Мужская мода 2025: самые яркие тренды нового сезона

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В 2025 году мужская мода обретает смелость и оригинальность. Дизайнеры переосмысливают классику, добавляют неожиданные элементы и предлагают новые решения, которые ломают привычные рамки. Узнаем, что будет актуально в этом году.

Фото: freepik is licensed under https://www.freepik.com Парень

Спорт-шик — элегантность с ноткой расслабленности

Элементы спортивной одежды с гламурными акцентами уверенно занимают место в гардеробах. Мотокуртки, бомберы и свитера, вдохновленные футбольной эстетикой, идеально вписываются как в повседневные, так и в более элегантные образы.

Примеры

Шорты и футболки с принтами в стиле футбольных мячей.

Кожаная мото — куртка в черно-зеленой гамме с накладными карманами.

Свитера, напоминающие мяч, в сочетании с рубашками.

Костюмы из необычных тканей

Традиционные костюмы уступают место смелым материалам: атлас, бархат, кожа и твид создают яркий и дерзкий облик. Такой выбор — не только для офисных будней, но и для вечеринок или особых мероприятий.

Пример

Атласный костюм с вышивкой из стразов.

Твидовые ансамбли с укороченными жакетами.

Бархатные костюмы с акцентными брошами.

Стиль преппи

Ретро-тема возвращается, и стиль преппи вновь на пике популярности. Клетчатые пальто, жилеты и пуловеры из натуральных тканей помогут создать изысканный образ.

Примеры

Брюки, рубашки и жакеты в клетку.

Вязаные жилеты с логотипами и полосатыми узорами.

Мини-шорты

Короткие шорты остаются в моде, предлагая разнообразные варианты от деловых моделей до ярких пляжных решений.

Примеры

Шорты в клетку как часть костюма.

Кожаные модели свободного кроя.

Прозрачные ткани

Полупрозрачные топы, брюки и рубашки добавляют легкости и оригинальности мужскому гардеробу.

Примеры

Прозрачные рубашки с объемными узорами.

Топы из легких материалов в нежных оттенках.

Флористические мотивы и принты

Яркие принты и цветочные узоры делают одежду запоминающейся и оживляют гардероб.

Примеры

Куртки с пиксельными принтами.

Шорты и рубашки с рисунками дельфинов.

Одежда со стразами

Кристаллы и вышивка добавляют блеска и элегантности даже повседневной одежде.

Примеры

Шубы, украшенные крупными камнями.

Жакеты с вышивкой из стразов.

Акцентный деним

Деним становится центром внимания благодаря декору, оригинальным кроям и принтам.

Примеры

Куртки и брюки с принтом клетки.

Шорты с цветочными узорами.

Итог: Мода для смелых и стильных

2025 год ломает стереотипы: мужская одежда становится яркой, экспериментальной и максимально разнообразной. Независимо от стиля, каждый найдет что-то для себя, будь то классический бархатный костюм или прозрачная рубашка.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время. Установление идеологии или стиля в какой-либо сфере жизни или культуры.



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