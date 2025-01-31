Джинса, кожа, твид: куртки которые захватят весну

Весна 2025 года радует яркими трендами в мире верхней одежды. Основные акценты сезона — возвращение кожи, переосмысление ретро-стилей и неожиданные классические решения. Куртки, о которых мы расскажем, подойдут для самых разных случаев, от повседневных прогулок до вечерних выходов.
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Мода
Какие куртки выбрать этой весной
Кожаные куртки
Классика, которая всегда актуальна. Весной 2025 в тренде укороченные кожаные модели, напоминающие пиджаки. Их можно носить с базовыми офисными луками или сочетать с вечерними нарядами. Обувь подойдёт любая: от ботфорт до пушистых балеток.
Джинсовые куртки
Деним остаётся на пике популярности. Печворк, стразы, нашивки и бахрома добавляют индивидуальности. Для прохладной погоды выбирайте утепленные джинсовки с мехом или овчиной.
Плюшевые куртки
Куртки из эко-меха вновь в моде. В этот раз популярны яркие модели и принты. Оттенок Mocha Mousse — главный фаворит сезона, идеально вписывается в модную палитру.
Оверсайз
Объёмные куртки — выбор для тех, кто любит комфорт и современный стиль. Популярны гипертрофированные фасоны с акцентными плечами. Это могут быть пиджаки, пальто или бомберы, выполненные в базовых оттенках.
Спорт-шик
Винтажные олимпийки и бомберы снова актуальны. Они легко сочетаются как с кроссовками, так и с платьями, добавляя образу свежести и легкости.
Barn jacket
Фермерские куртки, изначально созданные для рабочих, стали настоящей находкой для стильных аутфитов. Их просторный силуэт, контрастные воротники и практичные карманы идеально сочетаются с джинсами, брюками и юбками.
Куртки с овчиной
Овчина — это тепло и стиль. Лаконичные модели подходят для минималистичных сочетаний, а их универсальность позволяет носить такую куртку как с джинсами, так и с классическими брюками.
Твидовые куртки
Твид возвращается в новом формате. Помимо классических жакетов, дизайнеры предлагают твидовые бомберы и укороченные куртки. Это элегантное дополнение к повседневным джинсам и футболкам.
Как носить куртки весной 2025
Для офиса: выбирайте классические кожаные или твидовые модели.
Для выходных: экспериментируйте с яркими "плюшевыми" куртками или джинсовыми моделями с декором.
Для прогулок: комфорт и тепло обеспечат оверсайз или куртки с овчиной.
Весна 2025 — идеальное время для экспериментов с верхней одеждой. Выбирайте модели, которые подчеркнут ваш стиль, и наслаждайтесь модными сочетаниями!
Уточнения
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.