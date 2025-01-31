Джинса, кожа, твид: куртки которые захватят весну

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Весна 2025 года радует яркими трендами в мире верхней одежды. Основные акценты сезона — возвращение кожи, переосмысление ретро-стилей и неожиданные классические решения. Куртки, о которых мы расскажем, подойдут для самых разных случаев, от повседневных прогулок до вечерних выходов.

Фото: freepik is licensed under https://www.freepik.com Мода

Какие куртки выбрать этой весной

Кожаные куртки

Классика, которая всегда актуальна. Весной 2025 в тренде укороченные кожаные модели, напоминающие пиджаки. Их можно носить с базовыми офисными луками или сочетать с вечерними нарядами. Обувь подойдёт любая: от ботфорт до пушистых балеток.

Джинсовые куртки

Деним остаётся на пике популярности. Печворк, стразы, нашивки и бахрома добавляют индивидуальности. Для прохладной погоды выбирайте утепленные джинсовки с мехом или овчиной.

Плюшевые куртки

Куртки из эко-меха вновь в моде. В этот раз популярны яркие модели и принты. Оттенок Mocha Mousse — главный фаворит сезона, идеально вписывается в модную палитру.

Оверсайз

Объёмные куртки — выбор для тех, кто любит комфорт и современный стиль. Популярны гипертрофированные фасоны с акцентными плечами. Это могут быть пиджаки, пальто или бомберы, выполненные в базовых оттенках.

Спорт-шик

Винтажные олимпийки и бомберы снова актуальны. Они легко сочетаются как с кроссовками, так и с платьями, добавляя образу свежести и легкости.

Barn jacket

Фермерские куртки, изначально созданные для рабочих, стали настоящей находкой для стильных аутфитов. Их просторный силуэт, контрастные воротники и практичные карманы идеально сочетаются с джинсами, брюками и юбками.

Куртки с овчиной

Овчина — это тепло и стиль. Лаконичные модели подходят для минималистичных сочетаний, а их универсальность позволяет носить такую куртку как с джинсами, так и с классическими брюками.

Твидовые куртки

Твид возвращается в новом формате. Помимо классических жакетов, дизайнеры предлагают твидовые бомберы и укороченные куртки. Это элегантное дополнение к повседневным джинсам и футболкам.

Как носить куртки весной 2025

Для офиса: выбирайте классические кожаные или твидовые модели.

выбирайте классические кожаные или твидовые модели. Для выходных: экспериментируйте с яркими "плюшевыми" куртками или джинсовыми моделями с декором.

экспериментируйте с яркими "плюшевыми" куртками или джинсовыми моделями с декором. Для прогулок: комфорт и тепло обеспечат оверсайз или куртки с овчиной.

Весна 2025 — идеальное время для экспериментов с верхней одеждой. Выбирайте модели, которые подчеркнут ваш стиль, и наслаждайтесь модными сочетаниями!

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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