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Острый мыс или квадратный: что выбрать этой весной

3:01
Моя семья » Красота и стиль

Весна 2025 — время выразительных и стильных ботильонов. Этот универсальный вид обуви остаётся фаворитом модных коллекций, предлагая сочетание элегантности, удобства и акцентных деталей.

Девушка
Фото: freepik is licensed under https://www.freepik.com
Девушка

Основные тренды сезона — возвращение женственности, игра с фактурами и ретро-мотивы. Вот девять вариантов ботильонов, которые стоит добавить в гардероб, и рекомендации по их сочетанию.

9 трендовых моделей ботильонов

На шнуровке

  • Классика, которая никогда не выходит из моды. Такие ботильоны могут быть из кожи, лака или ткани, на шпильке или устойчивом каблуке. Отлично смотрятся с платьями в пол, леггинсами и классическими брюками.

С квадратным мысом

  • Этот фасон остаётся актуальным ещё с прошлой зимы. Подходит как для деловых встреч, так и для вечерних мероприятий. Форма может варьироваться от прямоугольной до слегка зауженной.

С эластичным голенищем

  • Эластичное голенище красиво облегает ногу, делая её визуально стройнее. Такие ботильоны универсальны: их можно носить с юбками, джинсами и даже спортивным костюмом.

Под кожу крокодила или змеи

  • Анималистичный принт добавляет дерзости в образ. Чтобы не перегружать лук, сочетайте такую обувь с однотонной одеждой и аксессуарами в той же гамме.

С острым мысом

  • Этот фасон — символ элегантности. Острый мыс визуально удлиняет ноги и идеально дополняет женственные образы, вечерние платья или деловые костюмы.

Ковбойские сапоги

  • Хотя казаки сложно назвать ботильонами, они занимают почётное место среди трендов весны. Особенно актуальны с бахромой, джинсовыми ансамблями и кожаными куртками.

На устойчивом каблуке

  • Если шпильки утомляют, выбирайте ботильоны на широком каблуке. Они удобны и подходят для повседневного образа, будь то прогулка или офис.

В цвете шоколада

  • Коричневый оттенок — хит 2025 года. Цвет "Мокко мусс" отлично сочетается с бежевым, оливковым и бордовым, добавляя тепла и глубины любому образу.

С яркими деталями

  • Заклёпки, стразы, ремешки и необычные каблуки — идеальный выбор для создания акцента. Такие модели подходят для вечерних выходов, но могут оживить и строгий офисный лук.

Как носить ботильоны весной 2025

  • Для офиса: сочетайте ботильоны нейтральных оттенков с классическим пальто и деловым костюмом.
  • Для выходных: выбирайте модели с акцентными деталями или яркими цветами, дополняя их джинсами и свитером.
  • На вечер: острый мыс, блестящие ткани и интересный декор — беспроигрышный вариант для вечерних мероприятий.

Уточнения

Обувь — элемент одежды.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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