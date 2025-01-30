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Лицо супермодели: секреты подтяжки манекенщицы

2:41
Моя семья » Красота и стиль

"Подтяжка манекенщицы" — популярная процедура, которая обещает эффектную внешность с акцентом на выразительные глаза и чёткие линии бровей. Но что скрывается за этим названием? Рассказываем о разновидностях процедуры и её нюансах.

Подтяжка лица
Фото: freepik is licensed under https://www.freepik.com
Подтяжка лица

Что такое подтяжка манекенщицы

Эта процедура направлена на создание молодого и привлекательного лица с миндалевидным разрезом глаз, приподнятыми уголками и чёткой линией бровей. Обещают, что эффект заметен уже через пару недель после операции, а внешний вид остаётся естественным и гармоничным.

Существует несколько подходов к выполнению подтяжки, которые различаются по методике и результатам.

Методы подтяжки

Височный лифтинг

Этот способ также называют диагональной подтяжкой лица. Он даёт устойчивый результат с минимальным временем реабилитации. Однако есть нюансы:

  • Разрез в височной области может достигать 5-7 см, что иногда приводит к облысению в месте шва.
  • Черты лица могут стать чуть более раскосыми из-за смещения тканей вбок.

Эндоскопический лифтинг

При этом методе кожа подтягивается через небольшие проколы, а ткани фиксируются специальными креплениями. Преимущества:

  • Отсутствие видимых разрезов.
  • Возможность тонкой коррекции формы глаз и бровей.

Однако реабилитация может быть более длительной, а чувствительность некоторых участков кожи пропадает на несколько месяцев. Есть риск, что ткани со временем вернутся в исходное положение.

ТОП-лифтинг (Темпороорбитальная пластика)

  • Этот метод сочетает лучшие качества предыдущих. Разрезы минимальны (до 2 см), а подтяжка осуществляется в вертикальном направлении, что позволяет сохранить естественный вид.
  • Подходит для коррекции разреза глаз и линии бровей.
  • Результат долговечный благодаря удалению излишков кожи.
  • Реабилитация проходит быстрее и с минимальными отёками.

Дополнительные процедуры

ТОП-лифтинг часто комбинируют с верхней блефаропластикой для улучшения формы глаз и устранения нависшего века. Такая комбинация обеспечивает естественный вид и сокращает время восстановления.

Резюмируя

"Подтяжка манекенщицы" — эффективный способ омолодить лицо и подчеркнуть его черты. Выбор метода зависит от желаемого результата и индивидуальных особенностей пациента. Обязательно проконсультируйтесь с квалифицированным хирургом, чтобы подобрать оптимальный вариант.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικόςкрасота и -λογία - учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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