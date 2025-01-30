Умывание: когда это полезно а когда вредит коже

Уход за кожей лица — тема, которая вызывает массу вопросов. Одним из них остается: как часто нужно умываться? Об этом рассказывает врач-дерматолог Екатерина Константиновская.
Умывание — это базовый этап ухода, который помогает поддерживать здоровье кожи. Вот что вы получаете, очищая лицо:
"Частое очищение, особенно с использованием агрессивных средств, может нарушить гидролипидный барьер кожи", — предупреждает Екатерина Константиновская. Она рекомендует придерживаться простого подхода:
Для жирной кожи допустимо более частое умывание в жаркие дни или при активном образе жизни, но даже в этом случае важно использовать мягкие средства без спирта.
Выбирайте очищающие средства в зависимости от типа кожи:
Избегайте средств с агрессивными компонентами, такими как сульфаты и спирты, которые могут повредить защитный слой кожи.
Ежедневное умывание — это важный шаг к здоровой коже, но важно знать меру. Простая рутина с правильными средствами и регулярностью подарит вашей коже здоровый вид и сияние.
Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.
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