Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В каких продуктах содержатся самые полезные углеводы?
Сколько раз нужно присесть, чтобы сжечь кусок торта
Следы ручки на диване и стенах? Не проблема!
Не только для бодибилдеров: зачем делать тягу горизонтального блока
Украли права? Узнайте, как их быстро восстановить
Почему этот бразильский район считается крупнейшим в Латинской Америке
Уникальные данные из облаков Юпитера: как их помогают расшифровать любители
Назван самый пахучий цветок в мире, который впервые расцвёл в Сиднее
В Колумбии обнаружен скорпион с уникальной тактикой защиты

Умывание: когда это полезно а когда вредит коже

2:37
Моя семья » Красота и стиль

Уход за кожей лица — тема, которая вызывает массу вопросов. Одним из них остается: как часто нужно умываться? Об этом рассказывает врач-дерматолог Екатерина Константиновская.

уход
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
уход

Почему ежедневное очищение так важно

Умывание — это базовый этап ухода, который помогает поддерживать здоровье кожи. Вот что вы получаете, очищая лицо:

  • Удаление загрязнений: на коже накапливаются пыль, грязь и себум, которые без умывания могут вызвать воспаления.
  • Регулирование себума: избыточное выделение кожного сала приводит к закупорке пор и появлению акне: умывание помогает избежать этих проблем.
  • Подготовка к уходу: очищенная кожа лучше усваивает активные компоненты кремов и сывороток.
  • Здоровый цвет лица: умывание улучшает кровообращение, что делает кожу более свежей и сияющей.

Как часто нужно умываться

"Частое очищение, особенно с использованием агрессивных средств, может нарушить гидролипидный барьер кожи", — предупреждает Екатерина Константиновская. Она рекомендует придерживаться простого подхода:

  • Вечером используйте очищающее средство, чтобы удалить макияж, загрязнения и излишки себума.
  • Утром достаточно ополоснуть лицо водой или протереть его тоником.

Для жирной кожи допустимо более частое умывание в жаркие дни или при активном образе жизни, но даже в этом случае важно использовать мягкие средства без спирта.

Выбор правильного средства для умывания

Выбирайте очищающие средства в зависимости от типа кожи:

  • Жирная и комбинированная кожа: гели с легкими очищающими компонентами.
  • Сухая и нормальная кожа: пенка или мусс с увлажняющими ингредиентами.

Избегайте средств с агрессивными компонентами, такими как сульфаты и спирты, которые могут повредить защитный слой кожи.

Частые ошибки

  • Чрезмерное очищение: постоянное использование агрессивных средств пересушивает кожу и усиливает выработку себума.
  • Пренебрежение утренним ритуалом: даже если вечером кожа была очищена, утренний уход помогает убрать токсины, выделяемые во время сна.

Резюмируя

Ежедневное умывание — это важный шаг к здоровой коже, но важно знать меру. Простая рутина с правильными средствами и регулярностью подарит вашей коже здоровый вид и сияние.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Галкин* и Пугачёва посетили спектакль Чулпан Хаматовой**
Шоу-бизнес
Галкин* и Пугачёва посетили спектакль Чулпан Хаматовой** Аудио 
Запеканка с курицей: сытный ужин, который готовится за 30 минут
Еда и рецепты
Запеканка с курицей: сытный ужин, который готовится за 30 минут Аудио 
Популярное
МСБ: карта и список курортов без мазута в Чёрном море на 2025 год

Названы курорты Чёрного моря без мазута — альтернатив Анапе для туристов в сезоне-2025. Опубликована карта безопасности курортов Черноморья без угроз.

Где в Чёрном море нет мазута и можно безопасно отдыхать летом-2025
Земля замедляет свое вращение: как это отразится на длине наших дней
Земля замедляет свое вращение: как это отразится на длине наших дней
Запеканка с курицей: сытный ужин, который готовится за 30 минут
Забудьте о майонезе: вот соус, который продлевает жизнь
Сирия выдвинула России два неприемлемых условия для сохранения военных баз Любовь Степушова Самолёт Ил-86. Первый советский гигант пассажирских перевозок Дмитрий Плотников Украинские схемы воровства могут потопить демократов США, да и самого Зеленского Юрий Бочаров
Секреты паприки: вот как, оказывается, производят одну из самых популярных специй в мире
Убираем висцеральный жир с помощью обычной прогулки
Кошачья любовь: как понять по поведению, что питомец вас любит
Кошачья любовь: как понять по поведению, что питомец вас любит
Последние материалы
Назван самый пахучий цветок в мире, который впервые расцвёл в Сиднее
В Колумбии обнаружен скорпион с уникальной тактикой защиты
Суставы болят не только у пожилых: причины, о которых вы не знали
Лицо супермодели: секреты подтяжки манекенщицы
В России ведутся разработки сверхзвукового пассажирского лайнера
Какие сыры можно замораживать, а какие нельзя
Чувствуете себя разбитым? Эти 5 болезней могут быть виноваты
Эти домашние лепёшки удивят всех: готовятся проще простого
Минимум усилий — максимум эффекта: тренируем ягодицы с эспандером
Умывание: когда это полезно а когда вредит коже
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.