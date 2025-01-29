Только пластика: 4 проблемные зоны где спорт бессилен

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Иногда спорт и правильное питание не в силах справиться с некоторыми проблемными зонами тела. Даже самые продвинутые косметологические процедуры не всегда дают желаемый результат. Разбираемся, какие изменения возможны только благодаря пластической хирургии.

Фото: freepik by senivpetro is licensed under https://www.freepik.com Девушка

Лицо: овал и второй подбородок

Возрастные изменения, потеря четкости овала лица и второй подбородок — это не только эстетический, но и физический дискомфорт. Спорт или похудение здесь бессильны, ведь кожа и мягкие ткани теряют упругость под воздействием гравитации.

Современная методика Deep Plane Facelift (DPF) способна вернуть молодость лицу. Этот метод отличается минимальной травматичностью и естественным результатом. Хирург работает глубже, чем при стандартном Smas-лифтинге, затрагивая не только нижнюю, но и среднюю часть лица. Такой подход позволяет эффективно разгладить носогубные складки и восстановить четкий овал. После процедуры остаются тонкие, почти незаметные рубцы, а результат держится намного дольше.

Шея: избавление от "индейки"

Резкое похудение или возрастные изменения часто приводят к провисанию кожи на шее. Здесь поможет только платизмопластика — операция, которая корректирует мышцы и кожу в этой зоне.

Существуют два подхода

Медиальная платизмопластика: сшивание мышечной ткани по центру.

сшивание мышечной ткани по центру. Латеральная платизмопластика: устранение избытков кожи и ткани за ушами.

Эти техники часто совмещают для получения долговечного результата.

Живот: борьба с диастазом

Расхождение прямых мышц живота (диастаз) — не просто косметическая проблема. Диастаз 2-3 степени может угрожать здоровью: он повышает риск грыж и смещения органов.

Спорт не только не решает проблему, но и усугубляет её, усиливая давление на переднюю стенку живота. Единственный способ избавиться от диастаза — абдоминопластика. Она включает ушивание мышц, удаление избыточной кожи и, если нужно, пересадку пупка.

Ягодицы: если спорт не справился

Достичь значительного увеличения ягодиц только тренировками — задача крайне сложная, доступная лишь единицам. Для остальных решением становится глютеопластика.

Импланты устанавливаются внутримышечно, что обеспечивает их надежную фиксацию. Процедура часто дополняется липофилингом: липосакция поясничной области позволяет улучшить общий контур тела, а полученная жировая ткань используется для придания ягодицам естественной формы.

Локальные жировые отложения: липоскульптура

Так называемые жировые ловушки — это проблема, которая не поддается коррекции диетами и тренировками. Они ухудшают метаболизм, ускоряют старение кожи и могут влиять на гормональный фон.

Липосакция становится единственным эффективным решением. Эта малоинвазивная процедура позволяет удалить жировую ткань с минимальными разрезами и коротким временем под наркозом. Однако стоит помнить: липосакция не заменяет правильного питания и физической активности.

Резюмируем

Не все изменения в фигуре можно достичь своими силами. Если природа поставила ограничения, пластическая хирургия может стать спасением. Главное — помнить, что она лишь дополняет здоровый образ жизни и требует бережного отношения к своему телу.

Уточнения

Пласти́ческая хирурги́я - это раздел хирургии, занимающийся оперативными вмешательствами, направленными на устранение деформаций и дефектов какого-либо органа, ткани или поверхности человеческого тела.



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