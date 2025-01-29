Тренд зимы: плюшевые сумки которые хочется гладить

Этой зимой мода стала ещё теплее: пушистые и плюшевые сумки ворвались на модные подиумы и в наши гардеробы. Эти "меховые" аксессуары словно созданы, чтобы их хотелось гладить. Если ты мечтала добавить немного уюта в свои зимние образы, этот тренд — то, что тебе нужно.
Идея плюшевых сумок, кажется, родилась из самой детской комнаты. Но в современном виде тренд стартовал на неделе моды в Копенгагене, когда дизайнеры представили первые меховые сумки в коллекциях осень-зима 2024. Вдохновением для этих моделей послужила популярность "уютного максимализма" в интерьере и кидкора — тренда на детскую непосредственность.
Эти аксессуары универсальны: они подходят абсолютно всем, независимо от возраста или стиля. Выбирай свой вариант:
Клатчи. Небольшие сумочки из меха в пастельных или ярких оттенках отлично дополнят вечерний образ.
Плюшевые сумки — это не просто тренд, но и способ поднять настроение. Эти аксессуары напоминают, что мода может быть не только стильной, но и забавной. В серые зимние дни такой компаньон станет не только практичным, но и подарит массу улыбок.
Добавь в свой гардероб немного уюта и не бойся экспериментировать. Ведь мода — это игра, а плюшевые сумки играют на твоей стороне!
Су́мка — изделие, мягкая, а также твёрдая ёмкость (матерчатая или кожаная) для переноски предметов в руках или на плече (реже — на поясе).
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