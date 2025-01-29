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Тренд зимы: плюшевые сумки которые хочется гладить

2:41
Моя семья » Красота и стиль

Этой зимой мода стала ещё теплее: пушистые и плюшевые сумки ворвались на модные подиумы и в наши гардеробы. Эти "меховые" аксессуары словно созданы, чтобы их хотелось гладить. Если ты мечтала добавить немного уюта в свои зимние образы, этот тренд — то, что тебе нужно.

Мода
Фото: freepik is licensed under https://www.freepik.com
Мода

Как появился тренд

Идея плюшевых сумок, кажется, родилась из самой детской комнаты. Но в современном виде тренд стартовал на неделе моды в Копенгагене, когда дизайнеры представили первые меховые сумки в коллекциях осень-зима 2024. Вдохновением для этих моделей послужила популярность "уютного максимализма" в интерьере и кидкора — тренда на детскую непосредственность.

Для кого такие сумки

Эти аксессуары универсальны: они подходят абсолютно всем, независимо от возраста или стиля. Выбирай свой вариант:

  • Креативный стиль: яркие плюшевые сумки-тоуты — твой выбор.
  • Классика: нейтральные модели с коротким ворсом идеально впишутся в строгий образ.
  • Смелые эксперименты: необычные формы и анималистичные принты подчеркнут твою индивидуальность.
  • Элегантность: структурировнные сумки из мягкой шерсти подойдут для тех, кто ценит сдержанность.

Какие модели сейчас в моде

Клатчи. Небольшие сумочки из меха в пастельных или ярких оттенках отлично дополнят вечерний образ.

  • Плюшевые шопперы: удобные и стильные, они подойдут для повседневных дел.
  • Сумки-багеты: модели с длинным ворсом и насыщенными цветами — эффектное решение для смелых образов.
  • Рюкзаки-тедди: идеальны для университетского стиля и уютных встреч с друзьями.

Как их носить

  • Для офиса: нейтральная плюшевая сумка в сочетании с пальто и строгим костюмом создаст утончённый образ.
  • На выходных: комбинируй объёмный свитер, джинсы и яркую меховую сумку.
  • Для вечеринки: меховые аксессуары прекрасно дополнят наряды из блестящих тканей и минималистичные украшения.

Почему стоит попробовать

Плюшевые сумки — это не просто тренд, но и способ поднять настроение. Эти аксессуары напоминают, что мода может быть не только стильной, но и забавной. В серые зимние дни такой компаньон станет не только практичным, но и подарит массу улыбок.

Добавь в свой гардероб немного уюта и не бойся экспериментировать. Ведь мода — это игра, а плюшевые сумки играют на твоей стороне!

Уточнения

Су́мка — изделие, мягкая, а также твёрдая ёмкость (матерчатая или кожаная) для переноски предметов в руках или на плече (реже — на поясе).

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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