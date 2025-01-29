Тренд зимы: плюшевые сумки которые хочется гладить

2:41 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Этой зимой мода стала ещё теплее: пушистые и плюшевые сумки ворвались на модные подиумы и в наши гардеробы. Эти "меховые" аксессуары словно созданы, чтобы их хотелось гладить. Если ты мечтала добавить немного уюта в свои зимние образы, этот тренд — то, что тебе нужно.

Фото: freepik is licensed under https://www.freepik.com Мода

Как появился тренд

Идея плюшевых сумок, кажется, родилась из самой детской комнаты. Но в современном виде тренд стартовал на неделе моды в Копенгагене, когда дизайнеры представили первые меховые сумки в коллекциях осень-зима 2024. Вдохновением для этих моделей послужила популярность "уютного максимализма" в интерьере и кидкора — тренда на детскую непосредственность.

Для кого такие сумки

Эти аксессуары универсальны: они подходят абсолютно всем, независимо от возраста или стиля. Выбирай свой вариант:

Креативный стиль : яркие плюшевые сумки-тоуты — твой выбор.

: яркие плюшевые сумки-тоуты — твой выбор. Классика: нейтральные модели с коротким ворсом идеально впишутся в строгий образ.

нейтральные модели с коротким ворсом идеально впишутся в строгий образ. Смелые эксперименты: необычные формы и анималистичные принты подчеркнут твою индивидуальность.

необычные формы и анималистичные принты подчеркнут твою индивидуальность. Элегантность: структурировнные сумки из мягкой шерсти подойдут для тех, кто ценит сдержанность.

Какие модели сейчас в моде

Клатчи. Небольшие сумочки из меха в пастельных или ярких оттенках отлично дополнят вечерний образ.

Плюшевые шопперы: удобные и стильные, они подойдут для повседневных дел.

удобные и стильные, они подойдут для повседневных дел. Сумки-багеты: модели с длинным ворсом и насыщенными цветами — эффектное решение для смелых образов.

модели с длинным ворсом и насыщенными цветами — эффектное решение для смелых образов. Рюкзаки-тедди: идеальны для университетского стиля и уютных встреч с друзьями.

Как их носить

Для офиса: нейтральная плюшевая сумка в сочетании с пальто и строгим костюмом создаст утончённый образ.

нейтральная плюшевая сумка в сочетании с пальто и строгим костюмом создаст утончённый образ. На выходных: комбинируй объёмный свитер, джинсы и яркую меховую сумку.

комбинируй объёмный свитер, джинсы и яркую меховую сумку. Для вечеринки: меховые аксессуары прекрасно дополнят наряды из блестящих тканей и минималистичные украшения.

Почему стоит попробовать

Плюшевые сумки — это не просто тренд, но и способ поднять настроение. Эти аксессуары напоминают, что мода может быть не только стильной, но и забавной. В серые зимние дни такой компаньон станет не только практичным, но и подарит массу улыбок.

Добавь в свой гардероб немного уюта и не бойся экспериментировать. Ведь мода — это игра, а плюшевые сумки играют на твоей стороне!

Уточнения

Су́мка — изделие, мягкая, а также твёрдая ёмкость (матерчатая или кожаная) для переноски предметов в руках или на плече (реже — на поясе).



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