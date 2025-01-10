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Ухаживайте за кожей зимой именно так, и у вас не будет проблем

1:52
Моя семья » Красота и стиль

1. Увлажнение. Зимой коже особенно важно получать достаточное количество влаги. Используйте увлажняющий крем утром и вечером. Лучше выбирать кремы с более плотной текстурой, чем летом, так как они создают защитный барьер от внешних факторов.

уход за кожей
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik
уход за кожей

2. Очищение без пересушивания. Избегайте агрессивных очищающих средств, таких как мыло или гели с высоким содержанием спирта. Они могут сушить кожу еще больше. Вместо этого выбирайте мягкие пенки или молочко для умывания.

3. Питание. Помимо увлажнения, коже зимой требуется дополнительное питание. Для этого подойдут питательные кремы и сыворотки с маслами и витаминами A, E и C. Такие продукты помогают поддерживать защитные функции кожи и восстанавливать её липидный слой.

4. Использование солнцезащитных средств. Даже зимой солнце может повредить кожу, поэтому не забывайте использовать SPF-кремы. Особенно это актуально при ярком солнечном свете, отражающемся от снега.

5. Регулярное использование масок. Маски для лица — отличный способ глубоко увлажнить и напитать кожу. Раз в неделю делайте увлажняющие маски с коллагеном, алоэ вера или гиалуроновой кислотой. Питательные маски с маслами тоже будут полезны.

7. Теплая вода вместо горячей. Горячая вода может дополнительно сушить кожу, поэтому старайтесь умываться теплой водой. Это касается и принятия душа или ванны. После водных процедур обязательно наносите увлажняющее средство, пока кожа ещё влажная.

 

Уточнения

Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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