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Как похудеть, продолжая есть то, что хочется. Топ-5 советов

1:31
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Ешьте больше овощей

Если вы любитель невегетарианской пищи, включите в свой рацион больше овощей, так как в них меньше калорий. Ешьте фрукты, овощи и цельнозерновые продукты. 

Девушка на диете
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка на диете

Пейте больше жидкости

Употребление в пищу различных фруктов и овощей в жидкой форме поможет похудеть и, в то же время, сохранит ваш желудок более сытым. Пейте жидкости, такие как зеленый чай, сок, супы и смузи.

Физическая активность

Если вы будете сидеть на одном месте весь день, то не сможете похудеть. Нужно быть более активным. Сидячий образ жизни не только заставляет вас быстрее набирать вес, но и подвергает вас сердечным заболеваниям, жировой дистрофии печени и ожирению.

Когда вы делаете легкие упражнения каждый день, вы поддерживаете свою пищеварительную функцию на должном уровне.

Отдавайте предпочтение продуктам, богатым клетчаткой

Продукты с клетчаткой, такие как фрукты, зеленые овощи, зерновые и бобовые, уменьшают чувство голода. Волокна накапливаются в кишечнике и замедляют процесс опорожнения желудка. Это позволит вам чувствовать себя сытым в течение более длительного времени и устранит приступы голода.

Специи

Не добавляйте специи в жирную и калорийную пищу, потому что любой усилитель вкуса, добавленный в пищу, может заставить вас есть ее все больше и больше.

 

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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