Зоны, которые чаще всего игнорируют при уходе за телом

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При уходе за телом многие из нас уделяют внимание основным зонам — лицу, рукам, ногам. Однако существует ряд участков, которые часто остаются без должного внимания, хотя требуют не меньшего ухода. Рассмотрим, какие части тела мы обычно игнорируем.

Фото: flickr.com by danabooo, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Изометрия шеи

Стопы: забытая зона ухода

Стопы часто оказываются на последнем месте в списке наших забот. Однако именно они подвергаются наибольшей нагрузке и нуждаются в увлажнении и питании. Регулярное использование пилингов, увлажняющих кремов и массажей поможет сохранить стопы мягкими и здоровыми.

Шея и декольте: зона старения

Шея и область декольте — одни из первых, кто выдает возраст. Кожа здесь тонкая и чувствительная, поэтому требует особого ухода. Использование увлажняющих средств и антивозрастных кремов поможет предотвратить потерю упругости и преждевременные морщины.

Кисти рук: часто забытая часть тела

Мы часто забываем о кистях рук, хотя именно они подвержены внешним воздействиям. Часто мы используем агрессивные моющие средства, не защищая кожу. Увлажняющий крем для рук и регулярное использование масок помогут сохранить нежность и эластичность кожи.

Тыл тела: зона, которая нуждается в заботе

Тыльная сторона рук, спина и ягодицы — часто забываемые зоны, которые также требуют ухода. Они не так видны, но из-за отсутствия внимания кожа здесь может быстро терять влагу и тонус. Регулярное увлажнение и использование специальных средств для этих зон поможет сохранить их в хорошем состоянии.

Забота о теле требует внимания ко всем частям, а не только к наиболее заметным. Регулярный уход за стопами, шеей, кистями и другими игнорируемыми зонами поможет улучшить общий внешний вид и сохранить здоровье кожи.

Уточнения

Стопа́— дистальный (дальний) отдел конечности стопоходящих четвероногих, представляет собой свод, который непосредственно соприкасается с поверхностью земли и служит опорой при стоянии и передвижении.



Рука́ — верхняя конечность человека и некоторых других животных, орган опорно-двигательного аппарата, одна из главнейших частей тела.



Ше́я — часть тела позвоночных, соединяющая голову с туловищем.



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