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Правда и мифы о пользе процедуры обёртывания для тела

1:40
Моя семья » Красота и стиль

Обёртывания для тела уже давно стали популярной процедурой в сфере красоты. Производители обещают детоксикацию, похудение и глубокое увлажнение. Но действительно ли эти процедуры приносят такую пользу? Разберёмся, какие результаты можно ожидать от модных обёртываний и что из этого — маркетинговый миф.

Встревоженная девушка
Фото: flickr.com by Flickr user CollegeDegrees360, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Встревоженная девушка

Детокс: правда или обман?

Одной из главных заявленных функций обёртываний является выведение токсинов. Действительно, благодаря усилению кровообращения кожа может обновляться быстрее, но полноценного "детокса" не произойдёт. Наш организм самостоятельно очищается через печень и почки, а обёртывания лишь улучшают внешний вид кожи, делая её более гладкой.

Похудение: временный эффект

Обёртывания часто рекламируют как средство для похудения. Однако потеря объёмов чаще связана с выведением лишней жидкости, а не с уменьшением жировой ткани. Эффект заметен только на короткий срок и требует регулярного повторения.

Увлажнение и питание

Наиболее реальная польза обёртываний — глубокое увлажнение и питание кожи. Специальные составы с маслами, экстрактами растений и минералами действительно делают кожу более мягкой, упругой и увлажнённой.

Обёртывания для тела — приятная процедура, которая может улучшить состояние кожи, но не стоит ждать от неё чудес. Для достижения долгосрочных результатов в похудении или детоксе важно сочетать обёртывания с правильным питанием, физической активностью и комплексным уходом.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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