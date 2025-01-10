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Как изменится наш гардероб через пять лет?

1:55
Моя семья » Красота и стиль

Мода стремительно меняется, но ключевые тенденции формируются из уже существующих явлений. Технологии, забота об экологии и культурные изменения активно влияют на гардероб будущего. Попробуем представить, что станет основой модного стиля через пять лет.

Steve-frame-runway-004
Фото: commons.wikimedia.org by Lover of fashion, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Steve-frame-runway-004

Устойчивость и экология

Экологичность останется на пике популярности. Использование переработанных тканей, натуральных красителей и отказ от массового производства станут обязательными стандартами. Вещи будут долговечными, что поспособствует уменьшению их избыточного потребления.

Технологичная одежда

Будущее — за одеждой с интеграцией технологий. Умные ткани с сенсорами, регулирующие температуру тела, и одежда с функцией зарядки гаджетов станут частью повседневной жизни. Также популярностью будут пользоваться виртуальные гардеробы для создания образов в цифровом мире.

Универсальность и гендерная нейтральность

Гендерная мода продолжит разрушать границы. Одежда станет более универсальной, подходящей для разных типов телосложения и возрастов. Простота кроя и минимализм обеспечат комфорт и свободу выражения.

Влияние ретро

История моды всегда вдохновляет дизайнеров. Ожидается возвращение эстетики 90-х и 2000-х в новом прочтении: яркие цвета, необычные материалы и элементы киберпанка.

Локальное производство

Одежда локальных брендов станет предпочтительным выбором. Люди будут ценить аутентичность и связь с культурой своего региона.

Мода будущего станет сочетанием технологий, экологичности и индивидуальности. Она будет отражать не только стиль, но и заботу о планете, удобство и функциональность.

Уточнения

Гардероб — совокупность имеющейся у человека в наличии одежды или её части, например, курортный гардероб, вечерний, базовый, капсульный гардероб и т. д.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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