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Что такое серый развод и почему он становится всё более распространённым

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Что это такое

Увеличение продолжительности и качества жизни в пожилом возрасте приводит к изменениям в семье, а именно к разводам. Все чаще случаются ситуации, что супруги разводятся после 50 лет, так как обнаруживают, что каждый из них живет своей отдельной жизнью. Тенденция наблюдается не только в Бразилии, но и в Европе и США.

пожилая пара
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
пожилая пара

Причины серого развода

  1. Увеличение продолжительности жизни и расширение прав и возможностей женщин.
  2. Взрослые дети и жизнь вне дома с родителями могут привести к переосмыслению отношений.
  3. Люди старше 50 лет предпочитают жить самостоятельно или в новых отношениях, стремясь реализовать свои мечты.
  4. Независимость женщин и повышение их самооценки способствуют этой тенденции.
  5. Развод больше не рассматривается как табу.

Уточнения

Разво́д — официальное прекращение (расторжение) действительного брака между живыми супругами.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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