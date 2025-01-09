Что такое серый развод и почему он становится всё более распространённым

Увеличение продолжительности и качества жизни в пожилом возрасте приводит к изменениям в семье, а именно к разводам. Все чаще случаются ситуации, что супруги разводятся после 50 лет, так как обнаруживают, что каждый из них живет своей отдельной жизнью. Тенденция наблюдается не только в Бразилии, но и в Европе и США.
Разво́д — официальное прекращение (расторжение) действительного брака между живыми супругами.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Учёные нашли загадочные зоны в мантии Земли, которые не вписываются в современные теории тектоники плит. Что скрывает недра нашей планеты?