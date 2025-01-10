Омоложение изнутри: включаем в рацион 8 продуктов для красоты и молодости

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Чтобы кожа оставалась молодой, тело подтянутым, а здоровье крепким, важно придерживаться здорового образа жизни: заниматься спортом и включать в рацион продукты, способствующие омоложению.

Фото: freepik.com by valeria_aksakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Авокадо

Авокадо. Этот фрукт богат витамином E и антиоксидантами, которые защищают кожу и волосы от повреждений. Авокадо также содержит фолиевую кислоту, необходимую для обновления клеток кожи, что помогает сохранить её молодость. Черника. Эта ягода насыщена витамином C, который улучшает кровообращение и борется со старением. Калий в чернике помогает регулировать водный баланс в клетках, уменьшая отёчность, часто связанную с возрастом. Брокколи. Этот чудесный овощ является отличным источником клетчатки, витамина C и бета-каротина. Брокколи способствует нормализации веса и предотвращает сердечно-сосудистые заболевания. Корица. Корица известна своими тонизирующими свойствами. Её аромат помогает бороться с усталостью и придаёт энергию. Добавление корицы в утреннюю кашу может сделать ваш день более продуктивным и бодрым. Тёмный шоколад. Шоколад полезен, но только если в нём содержится не менее 70% какао. Несколько кусочков тёмного шоколада улучшают пищеварение и придают коже здоровое сияние, а волосам — блеск. Топинамбур. Топинамбур часто недооценивают, хотя он богат калием, полезным для сердца. Этот овощ также помогает снизить уровень сахара в крови, что особенно важно для людей с диабетом. Красная капуста. Овощи фиолетового цвета содержат много антиоксидантов, защищающих от рака и предотвращающих появление морщин. Красная капуста — отличный выбор для вкусных и полезных салатов. Фасоль. Фасоль снижает уровень холестерина и защищает сердце. Она также богата белком: в небольшой порции сушёной фасоли содержится столько же белка, сколько в большом стейке, но при этом фасоль гораздо полезнее.

Уточнения

Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.



Черни́ка или черника обыкновенная, или черника миртолистная (лат. Vaccínium myrtíllus), — низкорослый кустарничек, вид рода Вакциниум семейства Вересковые (ранее этот род иногда выделяли в семейство Брусничные).





Бро́кколи или Спа́ржевая капу́ста — овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.



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