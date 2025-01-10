5 секретов для идеальной кожи в холодное время года

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Зима — не время для отдыха кожи, как многие думают. Напротив, холодный воздух и сухость в помещениях могут значительно ухудшить состояние кожи, а если вы еще и питаетесь углеводами, жирами и сахарами, как часто бывает в зимний период, акне может стать настоящей проблемой.

Фото: commons.wikimedia.org by VOGUE Taiwan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Уход за кожей

"Холод и сухой воздух делают свою работу, и состояние кожи зимой иногда хуже, чем летом", — предупреждает косметолог с 14-летним стажем Ирина Созинова.

Но не стоит паниковать! Есть способы сохранить кожу мягкой, чистой и сияющей, даже если на улице метель.

1. Мягкое очищение

Зимой важен особенно нежный уход за кожей. Откажитесь от агрессивных очищающих средств с алкоголем и сульфатами, которые могут пересушить эпидермис. Выбирайте средства, которые мягко очищают, но не нарушают естественную защитную пленку. Гидрофильное масло или мицеллярная вода идеально подойдут для этого. После умывания не забывайте наносить тонер для восстановления pH-баланса кожи.

2. Увлажнение — важнее, чем когда-либо

Зимой кожа часто страдает от обезвоживания. Это приводит к усиленной работе сальных желез, что может спровоцировать воспаления. Противодействуйте этому: используйте увлажняющие средства с легкой текстурой и водной основой, без масел и комедогенных компонентов. Идеально, если в составе есть гиалуроновая кислота, алоэ вера или пантенол — эти вещества помогут поддержать кожу увлажненной и не утяжелят ее.

3. Защита от холода

Мороз и холодный ветер — настоящие враги для кожи. Чтобы избежать раздражений, перед выходом на улицу обязательно наносите защитный крем. Он создаст барьер, который защитит лицо от воздействия низких температур и сохраняет кожу здоровой. Не забывайте и о защите от ультрафиолетовых лучей, которые зимой тоже могут повредить коже.

4. Солнцезащитный крем — зимой тоже нужен

Да, зимой УФ-лучи могут быть не менее вредными, чем летом. Даже если снега нет, солнце может разрушать коллаген и ускорять старение кожи. Обязательно используйте крем с SPF, чтобы минимизировать риск фотостарения и ухудшения состояния кожи, особенно если у вас есть проблемы с акне.

5. Питательные маски

Раз в неделю балуйте свою кожу питательными масками. Ищите продукты с компонентами, которые успокаивают и восстанавливают: экстракты зеленого чая, чайного дерева или азелаиновая кислота помогут справиться с воспалениями и улучшат состояние кожи.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.



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